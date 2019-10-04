سبورة في الجول – كيف فاز الزمالك على المقاصة بفضل طارق حامد ومصطفى محمد

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 - 12:04

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - زيزو - الزمالك - المقاصة

بأداء غير مقنع وبهدف وحيد، حقق الزمالك فوز غاية في الأهمية على مصر للمقاصة.

الزمالك فاز على مصر للمقاصة بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري.

فوز ربما أن الثنائي طارق حامد، ومصطفى محمد هو السبب الأول في تحقيقه.

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أحمد عز الدين يشرح كيف استطاع طارق حامد ومصطفى محمد إحداث الفارق بمجهودهما الوفير، وجلب الفوز للزمالك على خطة ميدو المحكمة مع مصر للمقاصة.

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