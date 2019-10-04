أمير مرتضى لجنش: أموال الشركة الراعية سبب تأخر مستحقاتك.. واللاعب يرد مجددا

رد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، على محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الفريق بشأن سبب عدم تسلمه مقدم تعاقده.

وقال أمير مرتضى في تعليق على صورة جنش عبر حسابه على انستجرام: "أحب أرد عليك أمام الناس لأن من حقهم، وحقك أن تعرفوا".

وأضاف "سبق وأوضحت لك حين جئت إلى منزلي، ورغم أن نظام الفريق يمنع الحديث في الإعلام، لكني سأرد عليك".

أمير واصل "لا، السبب ليس إصابتك طبعا يا كابتن. يمكنك سؤال كل زملائك هل حصلوا على مقدمات عقودهم أم لا؟".

المشرف على الكرة أكمل "جميع اللاعبين باستثناء اثنين فقط هما من حصلا على مقدم عقودهم، وكان ذلك لظروف طارئة يمران بهما".

وأوضح "مثلا فرجاني ساسي وخالد بوطيب وطارق حامد ومحمود علاء ومحمود حمدي (الونش) ومحمد حسن وزيزو وعمر السعيد وعبد الله جمعة وأوباما، جميعهم لم يحصلوا على مقدم الموسم الجديد".

وأتبع "أما بالنسبة للاعبين الجدد (الصفقات)، فالطبيعي أن يحصلوا على المقدم مع التوقيع، ومع ذلك منهم من لم يحصلوا عليها أيضا ووافقوا على تأجيلها".

أمير مرتضى كشف سبب التأجيل قائلا "الشركة الراعية متأخرة في دفع مستحقات كل الأندية، حتى أن مصر للمقاصة كان سيمتنع عن بث اللقاء بسبب مستحقاتهم، وبإمكانك سؤال زملائك أيضا في الأندية الأخرى باستثناء بيراميدز، لأن عقود الرعاية والبث تمثل 90% من موارد النادي".

واسترسل "كان بإمكاننا بيع طارق حامد أو محمود علاء أو فرجاني ساسي من أجل توفير المال، ووقتها لم نكن لنعاني أزمة سيولة، لكن ذلك سيكون ضد مصلحة الفريق. كان يمكن أيضا ألا نضم محمد عواد ومحمد أبو جبل، وأوناجم، وبنشرقي بهذه المبالغ، ونضم صفقات بمقابل أقل لنوفر المال".

نجل رئيس نادي الزمالك استرسل "بالإضافة لمديونيات فاقت 5 مليون دولار على الزمالك تم سدادهم هذا العام، ومشاكل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، عقوبتها خصم نقاط ووقف شراء وبيع لاعبين لمدة ٣ مواسم في حالة عدم السداد، وآخرها كان منذ يومين".

وأتم "بشكل عام أنت ضمن قادة الفريق. والمفترض أن تتحمل الظروف مثل زملائك. ما المشكلة في تأخر الأموال لعدة أيام؟ في الموسم الماضي كنا نصرف 4 أو 5 أضعاف المكافآت المحددة أحيانا. أتمنى لك الشفاء".

من جهته رد جنش مرة أخرى، وقال "أنا أيضا سأرد على حضرتك. أنا أيضا أمر بظروف سيئة وسبق وتحدثت إليك كثيرا، ووكيلي تحدث معك كذلك. جئت إلى النادي وانتظرتك ست ساعات للحصول على 200 ألف جنيه، وفي النهاية أنت تحدثت إلى وكيلي وطلبت منه أن يمنحني 150 ألف جنيه من ماله الخاص".

وأضاف "مع العلم بأن عقدي ليس كبيرا مقارنة بالأسماء التي ذكرتها أنت. ثم هل يوجد من تجمل النادي مثلي؟ أليس هذا كلامك أنت؟"

وأتم "أمر آخر. من المفترض أن يكون فريقي هو الداعم الأكبر لي وقت إصابتي، أليس كذلك؟".

كان جنش قد شكر مسؤولي اتحاد الكرة على تكفلهم بنفقات علاجه عبر حسابه على انستجرام، قبل أن يتساءل عن سبب عدم حصوله على مستحقاته، وإن كان لإصابته دورا في ذلك. (طالع التفاصيل)

جنش تعرض لإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة 2019.

صاحب الـ32 عاما يتواجد حاليا في ألمانيا لتلقي العلاج اللازم، قبل عودته للملاعب مرة أخرى.

طالع أيضا

سبورة في الجول – كيف فاز الزمالك على المقاصة بفضل طارق حامد ومصطفى محمد

حلم إفريقيا – حوار في الجول.. مدرب الهلال: نستطيع مواجهة أي فريق ولكن دون لعب تحت الطاولة

حلم إفريقيا - الهلال السوداني.. بحثا عن روح الماضي

أرقام في الجول – الإجابة دائما طارق حامد

بودكاست في الجول - الدوري ع الهادي (2).. البطولة السرية

جيامباولو: لن أستقيل من تدريب ميلان.. كنت مشجعا لإنتر