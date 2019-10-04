جيامباولو: لن أستقيل من تدريب ميلان.. كنت مشجعا لإنتر

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 - 11:31

كتب : FilGoal

ماركو جيامباولو - ميلان

أصر ماركو جيامباولو المدير الفني لـ ميلان الإيطالي أنه لن يستقيل من تدريب الفريق واعترف بأنه كان من محبي إنتر.

المدير الفني للروسونيري يعيش تحت ضغط كبير بعد خسارة 4 مباريات من أصل 6 في الدوري الإيطالي.

جيامباولو قال في تصريحات لبرنامج "Le Iene" الإيطالي: "نعمل على أن نقدم الأفضل، نحن نعمل بالفعل من الثامنة صباحا، البعض يقول إنني أعمل كثيرا لكن بشكل سي؟ سوف نجد خلال، الاستقالة؟ مستحيل، الرحيل يعني الاستسلام وأنا لا استسلم".

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وعن تشجيعه لإنتر الغريم التقليدي لميلان "قلت سابقا أنني أشجع إنتر منذ العاشرة من عمري، لكن لست حصان طراودة ولن أدفع ثمن نتيجة سلبية أمام جنوى".

وأضاف "أهدافنا هي الوصول للأفضل ونعمل للقيام بذلك، ميلان فوق أي تفضيل فردي".

واختتم عن البولندي شيشتوف بيونتيك الذي سجل مرتين من ركلتي جزاء حتى الآن "الذي يعرف كيفية التسجيل لا ينسى أبدا، هذا يحدث دائما في بعض الأوقات السلبية".

ميلان يحل ضيفا غدا السبت على جنوى ووفقا لبعض التقارير قد تكون الفرصة الأخيرة للإيطالي حال الخسارة من الفريق الجريفوني.

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