أرقام في الجول – الإجابة دائما طارق حامد

إذا كان هناك العديد من الأسئلة تدور في عقلك عقب مشاهدتك للقاء الزمالك ومصر للمقاصة، فإجابة كل تلك الأسئلة ستكون واحدة فقط.. طارق حامد.

الزمالك انتصر بهدف مقابل لا شيء أمام المقاصة في الجولة الثانية من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

لقاء لم يظهر فيه الزمالك بالشكل المطلوب هجوميا ولم يشكل العديد من الفرص، ولكنه في النهاية حصد العلامة الكاملة من اللقاء.. والسبب طارق حامد.

لماذا لم ينتصر المقاصة على الزمالك؟

الإجابة: طارق حامد.

طارق حامد نجح في إيقاف كل محاولات المقاصة لنقل الكرة من الحالة الدفاعية للهجومية، ومن هنا نجح في إبعاد الخطورة عن مرمى فريقه.

نجم وسط الزمالك هو أكثر لاعب في الفريقين استخلاصا للكرة بواقع 19 مرة.

لا يوجد أي لاعب في الملعب نجح في استخلاص الكرة من الخصم أكثر من طارق حامد.

وهذا يوضح سر الإجابة على السؤال الأول. المقاصة لم ينتصر على الزمالك لأنه من الأساس لم يشكل خطورة على مرمى الفارس الأبيض بفضل طارق حامد الذي استخلص الكرة 19 مرة في المباراة.

ليس ذلك فقط، بل طارق حامد هو أقل لاعب فقد الكرة في الملعب.

مرة واحدة فقط تحت الضغط خسر طارق حامد الكرة. هو الأكثر استخلاصا للكرة والأقل فقدانا للكرة.

من أكثر لاعب نجح في استلام الكرة بنجاح؟

الإجابة: طارق حامد.

89 مرة ناجحة. نعم الرقم الذي قرأته صحيحا.

في 89 مناسبة، نجح طارق حامد في استلام الكرة بنجاح 89 مرة بنسبة نجاح 100%.

استلام طارق حامد للكرة لم يكن فقط في الشق الدفاعي للزمالك، بل تواجد في كل أرجاء الملعب، فاستلم الكرة في الشق الهجومي 4 مرات وفي الشق الدفاعي 14 مرة، والبقية حول دائرة وسط الملعب.

وإذا كنت تعتقد إن رقم 89 يعد طبيعيا، فعليك أن تعلم إن أكثر لاعب في المقاصة نجح في استلام الكرة بنجاح هو صلاح ريكو بـ 40 مرة.

40 مرة من ريكو مقابل 89 مرة من طارق حامد.

في لقاء الزمالك أمام الاتحاد السكندري الذي غاب عنه طارق حامد، أكثر من استلم الكرة من جانب الفارس الأبيض كان أوناجم.

ولكن هل تعلم كم مرة نجح أوناجم وقتها في استلام الكرة بنجاح؟ 42 مرة.

هذا يكفي لتعلم مدى قيمة طارق حامد.

من أكثر لاعب مرر بشكل صحيح؟

الإجابة: طارق حامد.

لكي تنتقل من الشق الدفاعي للهجومي، فأنت تحتاج لإتقان في التمرير، وهنا نتحدث عن طارق حامد أيضا.

أكثر لاعب مرر بشكل صحيح في المباراة بين الفريقين هو طارق حامد بواقع 93 تمريرة صحيحة.

أقرب لاعب لطارق حامد في دقة التمرير هو فرجاني ساسي الذي مرر 79 تمريرة صحيحة.

تمريرات طارق حامد كانت دائما للأمام باستثناء 9 تمريرات فقط للخلف.

مرر 44 تمريرة للأمام و40 تمريرة لطرفي الملعب.

من أكثر لاعب سدد على المرمى في لقاء المقاصة والزمالك؟

الإجابة: طارق حامد

طارق حامد هو أكثر لاعب بين الفريقين تسديدا على المرمى بواقع تسديدتين إلى جانب تسديدة ثالثة كانت خارج المرمى.

لا يمرر فقط ولا يقطع الكرات فقط، بل يسدد أيضا على المرمى وأكثر من كل هجوم الزمالك.

الزمالك سدد 5 مرات فقط على مرمى المقاصة. خالد بوطيب سدد مرة واحدة فقط. شيكابالا سدد مرة وصاحب الهدف سدد مرة، والبقية لطارق حامد.

وفي المقاصة، محمد إبراهيم سدد مرة واحدة على المرمى نفس ما فعله حسني فتحي في لقطة الركلة الحرة في اللحظات الأخيرة.

ولا يوجد أي لاعب سدد على المرمى أكثر من طارق حامد.

كان الأكثر جهدا في الملعب، فتواجد في كل مكان فانتصر الزمالك على المقاصة

رائعة زيزو في المقاصة كتبت رقما لم يحدث لـ الزمالك منذ 5872 يوما.

لم ينجح الزمالك في حصد 6 نقاط من أول مواجهتين متتاليتين في الدوري المصري منذ موسم 2003-04 وقتها فاز على غزل المحلة 5-0 ثم القناة 3-1.

ومنذ موسم 2003-04 ولم ينجح الفارس الأبيض في حصد 6 نقاط من أول مباراتين في الدوري – في بطولة تقام بالنظام الحالي وليس نظام المجموعتين-، قبل أن يقرر زيزو قهر تلك العقدة.

عقدة استمرت 16 عاما و4 أسابيع وقرر زيزو أن يقضي عليها، ليوقف رصيد المقاصة عند 3 نقاط.

وهل يمكنك معرفة من توج بالدوري في هذه المواسم؟

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