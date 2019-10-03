التشخيص المبدئي لإصابة محمود عبد العزيز في لقاء الزمالك والمقاصة

أصيب محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب خط وسط الزمالك في لقاء فريقه الذي جمعه بمصر المقاصة اليوم الخميس.

وكشف الجهاز الطبي للزمالك بأن التشخيص المبدئي لإصابة زيزو هو كدمة قوية في الركبة وسيجري آشعة خلال الوقت المقبل.

وكان زيزو اشترك في المباراة في الدقيقة 74 بدلا من أحمد سيد "زيزو" ولكنه أصيب عقب 16 دقيقة فقط ليضطر للخروج مصابا ولعب الزمالك بـ10 لاعبين.

وفاز الزمالك على مصر المقاصة بهدف دون رد في ملعب السلام في ثاني جولات الدوري المصري.

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