عبد المنصف وكاستيلو يدخلان قائمة الإسماعيلي لأول مرة

تواجد محمود عبد المنصف وأحمد كاستيلو في قائمة الإسماعيلي لأول مرة، استعدادا لمباراة وادي دجلة.

ودخل عبد المنصف لقائمة الإسماعيلي لأول مرة، لتعويض غياب محمد فوزي بعدما طرد أمام المصري.

من جهة أخرى، قرر ميودراج ييشيتش استدعاء أحمد كاستيلو لقائمة اللقاء أيضا، وذلك لتعويض غياب إبراهيم أبو اليزيد بعد إصابته.

وانضم محمود عبد المنصف لنادي الإسماعيلي قبل بداية الموسم الجاري، قادما من نادي الزمالك.

الإسماعيلي خسر دربي القناة في الجولة الماضية أمام المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة وادي دجلة مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

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