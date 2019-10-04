عبد المنصف وكاستيلو يدخلان قائمة الإسماعيلي لأول مرة

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 - 13:45

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - أهلي بنغازي

تواجد محمود عبد المنصف وأحمد كاستيلو في قائمة الإسماعيلي لأول مرة، استعدادا لمباراة وادي دجلة.

ودخل عبد المنصف لقائمة الإسماعيلي لأول مرة، لتعويض غياب محمد فوزي بعدما طرد أمام المصري.

من جهة أخرى، قرر ميودراج ييشيتش استدعاء أحمد كاستيلو لقائمة اللقاء أيضا، وذلك لتعويض غياب إبراهيم أبو اليزيد بعد إصابته.

أخبار متعلقة

مدافع الإسماعيلي يغيب عن لقاء دجلة بيان ناري لـ الإسماعيلي: صبرنا نفد على التحكيم.. لن نقبل المساس بحقوقنا رئيس الإسماعيلي: التحكيم هزمنا أمام المصري مدرب الإسماعيلي يوضح سبب الهزيمة أمام المصري

وانضم محمود عبد المنصف لنادي الإسماعيلي قبل بداية الموسم الجاري، قادما من نادي الزمالك.

الإسماعيلي خسر دربي القناة في الجولة الماضية أمام المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة وادي دجلة مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

طالع أيضا

سبورة في الجول – كيف فاز الزمالك على المقاصة بفضل طارق حامد ومصطفى محمد

حلم إفريقيا – حوار في الجول.. مدرب الهلال: نستطيع مواجهة أي فريق ولكن دون لعب تحت الطاولة

حلم إفريقيا - الهلال السوداني.. بحثا عن روح الماضي

أرقام في الجول – الإجابة دائما طارق حامد

بودكاست في الجول - الدوري ع الهادي (2).. البطولة السرية

جيامباولو: لن أستقيل من تدريب ميلان.. كنت مشجعا لإنتر

في الدوري الإسماعيلي المصري محمود عبد المنصف

نرشح لكم

أخر الأخبار

جنش: هل إصابتي سبب عدم حصولي على مقدم تعاقدي من الزمالك؟ 2 دقيقة | الدوري المصري
عبد المنصف وكاستيلو يدخلان قائمة الإسماعيلي لأول مرة 20 دقيقة | الدوري المصري
8 مرشحين لجائزة أفضل لاعب.. ومنافسة رباعية على أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي لشهر سبتمبر 39 دقيقة | أوروبا
أخطر دوري في العالم (2) – ممثل واحد للزمالك في تشكيل الأسبوع وأغلبية أهلاوية 41 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - البرازيل تُكبد مصر الهزيمة الأولى في كأس العالم 58 دقيقة | رياضات أخرى
رغبة في تحقيق الفوز الأول.. مارادونا يرسل 7 لاعبين إلى الفرق الرديف ساعة | أمريكا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي عن لقاء الزمالك وجينيراسيون 2 في الجول يكشف - ماذا تقول لائحة كاف في أزمة الزمالك وجينيراسيون 3 صحفي بي بي سي: تحرك داخل لجان كاف لحل أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت 4 ماذا يحدث داخل الكاف؟ 3 خيارات لـ "مخرج قانوني" في أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت

قد ينال إعجابك