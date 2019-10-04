رغبة في تحقيق الفوز الأول.. مارادونا يرسل 7 لاعبين إلى الفريق الرديف

صب الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا المدير الفني لخيمناسيا لابلاتا غضبه على لاعبي الفريق وأرسل 7 للتدرب مع الفريق الرديف.

الفريق الذي يحتل المركز الأخير في جدول الترتيب وأقرب الفرق للهبوط إلى الدرجة الثانية، وخسر رفقة مارادونا 3 مباريات منذ توليه المسؤولية.

مارادونا قرر استبعاد 7 لاعبين وفقا لشبكة Tyc الأرجنتينية من الفريق وهم جوناثان شاكون وجييرمو إنريكي ولوكاس ميجيز وخوان كاتالدي وخليل كارابالو وإريك راميريز ولوكاس كالديرون.

وسقط مارادونا في فخ الخسارة أمام راسينج كلوب حامل لقب الدوري وتاليريس دي كوردوبا وريفر بليت، وسيلتقي جودوي كروز في الجولة المقبلة.

خميناسيا لم يحقق أي فوز في الجولات الثمانية الماضية واكتفى بتعادل وحيد ويتذيل جدول ترتيب المسابقة.

نظام الهبوط في الأرجنتين

الهبوط في الدوري الأرجنتيني مختلف تماما عن فكرة الهبوط بنظامه المتعارف عليه إذ يتبع نظام "متوسط النقاط" في المواسم الثلاثة الأخيرة.

النظام يقضى بجمع نقاط الـ 3 مواسم الأخيرة لكل فريق ومن ثم قسمة الإجمالي على عدد المباريات، ينتج عنه متوسط النقاط، والأقل حصدا للمتوسط يتعرض للهبوط.

الموسم الماضي خيمناسيا هرب من فخ الهبوط بعدما احتل المركز الـ 21 من 26 فريقا بفارق 0.1 نقطة عن الهابطين الأربعة.

خيمناسيا في موسم 2017-18 حصد المركز 23 من أصل 28 فريقا برصيد 27 نقطة من 27 مباراة.

في الموسم الماضي حصد الفريق 29 نقطة حل بها في المركز الـ 18 من 26 فريقا تنافسوا على البقاء.

والموسم الحالي يمتلك الفريق نقطة وحيدة من 8 مباريات تجعله متذيل الترتيب في جدول المتوسط بأقل من نقطة.

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