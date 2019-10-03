ميتشو يفسر سبب تراجع أداء الزمالك أمام المقاصة

فسر ميلوتين سيردويفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك أسباب تراجع أداء فريقه أمام مصر للمقاصة بالجولة الثانية من الدوري الممتاز.

الزمالك فاز بشق الأنفس على نظيره الفيومي بفضل هدف أحمد السيد "زيزو"، ليكتب ما لم يحدث منذ 16 عاما (طالع التفاصيل).

وقال ميتشو عقب اللقاء لقناة أون سبورت: "فزنا بثلاث نقاط. نعم لم يكن الأداء جيدا لكننا لعبنا أمام فريق يجيد التنظيم وأغلق كل المساحات معتمدا على الهجمات المرتدة فقط، ليس من سهل اختراق دفاعاتهم. ميدو مدرب جيد".

واستدرك "لكن عندما أحرزنا الهدف شارك محمد إبراهيم (مع المقاصة) لذا أخذنا حذرنا في الدفاع، وقررنا عدم التسرع في التعامل مع الكرة، في النهاية استطعنا تحقيق ما نريد".

المدرب الصربي تابع "المشكلة الأولى التي واجهتنا كانت دفاع المقاصة الكثيف، وهذا صعّب علينا الوصول إلى المرمى، وبالتالي تأثرنا كثيرا".

وعن استبدال إمام عاشور، أشار "أصيب في الأنف، وأردت أن يلعب شيكابالا كرات طولية خلف دفاعات المنافس، وبالتالي قررت إشراك خالد بوطيب وكان الأداء أفضل بعد هذا التغيير".

وأوضح "اعتمدت على محمود عبد العزيز للسيطرة على وسط الملعب بعد مشاركة محمد إبراهيم وصلاح أمين مع المقاصة، احرص على الدفاع عن طريق الاستحواذ على الكرة وليس عن طريق التراجع للخلف".





















































































































































































وبشأن إصابة شيكابالا واستبداله "قدم مباراة جيدة أمام الفريق الفيومي وشكل خطورة كبيرة في المباراة وكان يتولى رقابته لاعبين من المنافس. أتمنى أن يكون جاهزا للمباراة المقبلة".

وواصل ميتشو "أبحث عن ثبات التشكيل وأرفض بعض الاتهامات لي، أي تغيير في التشكيل يكون لإصابات أو عدم جاهزية لاعب، لدي 28 لاعبا أرغب في الاعتماد عليهم والفريق لم يخض فترة إعداد والفترة الحالية هي فترة إعداد للفريق بالنسبة لي".

وأتم "سأجد حلول لتعويض غياب طارق حامد ومحمود عبد العزيز في مباراة نادي مصر. أسعى للفوز في المباراة المقبلة بأي لاعب يواجهه الفريق".

رائعة زيزو كتبت رقما لم يحدث لـ الزمالك منذ 5872 يوما.

لم ينجح الزمالك في حصد 6 نقاط من أول مواجهتين متتاليتين في الدوري المصري منذ موسم 2003-04 وقتها فاز على غزل المحلة 5-0 ثم القناة 3-1.

ومنذ موسم 2003-04 ولم ينجح الفارس الأبيض في حصد 6 نقاط من أول مباراتين في الدوري – في بطولة تقام بالنظام الحالي وليس نظام المجموعتين-، قبل أن يقرر زيزو قهر تلك العقدة.

عقدة استمرت 16 عاما و4 أسابيع وقرر زيزو أن يقضي عليها، ليوقف رصيد المقاصة عند 3 نقاط.

طالع أيضا:

تفاصيل إصابة شيكابالا أمام مصر للمقاصة

بالفيديو - ولفرهامبتون يصعق بيشكتاش والنني بالثواني الأخيرة.. براجا يتعادل تحت أنظار كوكا

ديسابر: لا أعلم سبب تراجعنا أمام طنطا.. أحترم الزمالك والأهلي ولكن

مشجع نوتنجام يشرح كيف حوله صلاح من كره الإسلام إلى مسلم

طرد طارق حامد عقب نهاية لقاء الزمالك والمقاصة