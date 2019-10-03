بالفيديو - ولفرهامبتون يصعق بيشكتاش والنني بالثواني الأخيرة.. براجا يتعادل تحت أنظار كوكا

انتزع فريق ولفرهامبتون الإنجليزي فوزا ثمينا خارج الديار بانتصاره على بيشكتاش التركي بهدف قاتل في الثواني الأخيرة من اللقاء بثاني جولات دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

محترفنا المصري محمد النني شارك في اللقاء بشكل أساسي مع فريقه التركي، ولمدة 90 دقيقة.

وبينما تتجه المباراة إلى التعادل السلبي فاجأ ويلي بولي أصحاب الأرض بهدف قاتل مع الدقيقة 90 مستفيدا من تمريرة بينية رائعة وضعته في مواجهة المرمى.

هزيمة هي الثانية لرفاق النني بعد خسارة الجولة الأولى أمام سلوفان براتيسلافا السلوفاكي في الجولة الأولى ليتعقد موقف الفريق.

وفي نفس المجموعة فرض براتيسلافا التعادل على مضيفه سبورتينج براجا بنتيجة هدفين لمثلهما، تحت أنظار أحمد حسن كوكا الذي جلس على مقاعد بدلاء الفريق البرتغالي ولم يشارك.

نتيجة التعادل وضعت كلا الفريقين في الصدارة برصيد 4 نقاط، بينما انتعشت آمال ولفرهامبتون صاحب الـ3 نقاط، وقبع بيشكتاش في المركز الأخير بلا نقاط.

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