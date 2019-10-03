طرد طارق حامد عقب نهاية لقاء الزمالك والمقاصة

الخميس، 03 أكتوبر 2019 - 22:08

كتب : FilGoal

طارق حامد - محمد عادل - الزمالك - المقاصة

تعرض طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك للطرد عقب نهاية مباراة فريقه التي جمعته بمصر المقاصة اليوم الخميس.

طارق حامد

النادي : الزمالك

الزمالك

وجاء طرد طارق حامد عقب اشتباكه مع حسني فتحي قائد مصر المقاصة بعد إطلاق صافرة النهاية.

وحصل طارق على الإنذار الثاني له بعدما حصل على الأول له خلال اللقاء ليشهر الحكم محمد عادل البطاقة الحمراء في وجهه.

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وفاز الزمالك على مصر المقاصة بهدف دون رد في ملعب السلام في ثاني جولات الدوري المصري.

وجمع الزمالك ست نقاط في أول مباراتين له في الدوري بعد الفوز على الاتحاد السكندري ومصر المقاصة.

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طرد طارق حامد عقب نهاية لقاء الزمالك والمقاصة

طارق حامد الزمالك في الدوري مصر المقاصة

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