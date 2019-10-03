تفاصيل إصابة شيكابالا في لقاء الزمالك ومصر للمقاصة

الخميس، 03 أكتوبر 2019 - 21:43

كتب : FilGoal

شيكابالا - الزمالك - المقاصة

في الدقيقة 61 خرج محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك من مواجهة مصر للمقاصة بسبب الإصابة، وشارك بدلا منه أشرف بنشرقي.

والجهاز الطبي للفريق الأبيض كشف عن تعرضه لشد في العضلة الخلفية وإجهاد في العضلة الضامة وسيخضع لفحوصات خلال الساعات المقبلة.

شيكابالا شارك في اللقاء بشكل أساسي وغادر بعد 5 دقائق من تسجيل فريقه الهدف الأول في اللقاء عن طريق أحمد السيد "زيزو".

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الزمالك واجه المقاصة ضمن ثاني جولات الدوري المصري الممتاز على استاد السلام وانتصر بهدف زيزو ليكتب ما لم يحدث منذ 16 عاما.

شيكابالا غاب عن مباراة الاتحاد السكندري بالجولة الأولى إذ جلس على مقاعد البدلاء.

وعاد صاحب الـ33 عاما إلى صفوف ناديه، الذي بدأ معه مسيرته الكروية، مطلع الموسم الجاري بعد انتهاء إعارته مع أبولون اليوناني.

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