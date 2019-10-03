رائعة زيزو تكفي لكتابة ما لم يحدث منذ 16 عاما.. الزمالك يقهر المقاصة في إثارة متأخرة

انطلق أحمد سيد "زيزو" من بعد منتصف الملعب بقليل ليقرر وحيدا أن يُنهي صمود مصر للمقاصة ويكتب انتصار الزمالك.

الزمالك انتصر على المقاصة بهدف مقابل لا شيء في الجولة الثانية من الدوري المصري.

هدف الزمالك الوحيد جاء في الدقيقة 56 عن طريق زيزو من اختراق وتسديدة قوية هزت شباك محمود حمدي.

رائعة زيزو كتبت رقما لم يحدث لـ الزمالك منذ 5872 يوما.

لم ينجح الزمالك في حصد 6 نقاط من أول مواجهتين متتاليتين في الدوري المصري منذ موسم 2003-04 وقتها فاز على غزل المحلة 5-0 ثم القناة 3-1.

ومنذ موسم 2003-04 ولم ينجح الفارس الأبيض في حصد 6 نقاط من أول مباراتين في الدوري – في بطولة تقام بالنظام الحالي وليس نظام المجموعتين-، قبل أن يقرر زيزو قهر تلك العقدة.

عقدة استمرت 16 عاما و4 أسابيع وقرر زيزو أن يقضي عليها، ليوقف رصيد المقاصة عند 3 نقاط.





















































































































































































البداية

ميلوتن سرديوييفيتش "ميتشو" المدير الفني لـ الزمالك اعتمد في البداية على مصطفى محمد في الهجوم وخلفه محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإمام عاشور.

بينما عاد محمد عبد الغني للمشاركة في دفاع الزمالك بجانب محمود علاء.

أحمد حسام "ميدو" من جانبه دفع بـ عمرو مرعي في الهجوم مع باولن فوافي بينما جلس محمد إبراهيم وميدو جابر وصلاح أمين على مقاعد البدلاء.

📋شيكابالا وزيزو وإمام عاشور ومصطفى محمد يقودون تشكيل الزمالك لمواجهة المقاصة #في_الدوري pic.twitter.com/6eVdkIrgit — FilGoal (@FilGoal) October 3, 2019

اللقاء بدأ هادئا وسط التحامات قوية بين لاعبي الفريقين. التحامات انتهت ببطاقة صفراء لطارق حامد في الدقيقة 11.

واعترض لاعبو المقاصة على سقوط فوافي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 27، قبل أن يحصل عمرو مرعي على بطاقة صفراء بداعي لمسة يد.

تدخل ميتشو.. واضطراري لـ ميدو

لم ينتظر ميتشو أكثر من 36 دقيقة مع غياب الفرص لفريقه ليقرر الدفع بخالد بوطيب بدلا من إمام عاشور.

وفي نفس الدقيقة خرج فوافي متأثرا بالإصابة ليشارك ميدو جابر بدلا منه.

تدخلات لم تُغير من واقع الشوط الأول السلبي تماما بين الفريقين.

رائعة زيزو

مع انطلاق الشوط الثاني، الأمور لم تتغير حتى جاء الدور على زيزو ليضع حدا للسلبية.

الموسم الماضي سجل لاعب ليرس الأسبق هدفا وحيدا في شباك الإسماعيلي في 24 يوليو، والآن أحرز ثاني أهدافه بهز شباك المقاصة ليعادل أرقامه في الموسم الفائت بصناعة هدف وتسجيل آخر خلال 15 مباراة.

انطلاقة وتوغل وتسديدة صاروخية من زيزو هزت شباك المقاصة.

أحمد سيد زيزو إخترق مسافة طويلة من منتصف الملعب ولم يواجه أي لاعب من المقاصة حتى سجل الهدف الأول pic.twitter.com/8Y9UEg4oFq — FilGoal (@FilGoal) October 3, 2019

وفي الدقيقة 60 شارك محمد إبراهيم بدلا من هاني سعيد، وفي نفس التوقيت أيضا خرج زيزو صاحب الهدف ليشارك محمود عبد العزيز "زيزو" بدلا منه.

التغيير الأخير من ميدو جاء في الدقيقة 75 بإشراك صلاح أمين بدلا من عبد الله مجدي.

إثارة الـ 6 دقائق

الإثارة التي غابت منذ الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة 90 ظهرت في الوقت المحتسب بدلا من ضائع.

6 دقائق رفعها الحكم المساعد بقرار من محمد عادل حكم المباراة.

وشهدت الدقائق الـ 6 فرص خطيرة للمقاصة من ركلات ركنية وقف أمامها دافع الزمالك ومحمد عواد.

أخطر فرص الفريق الفيومي كانت في اللحظة الأخيرة عندما سدد حسني فتحي ركلة حرة من عند حدود منطقة الجزاء وتألق أمامها محمد عواد ببراعة.

ونشبت اشتباكات بين حسني فتحي وطارق حامد عقب صافرة النهاية ليقرر الحكم إشهار بطاقته الصفراء في وجه الثنائي.

بطاقة طارق حامد كانت الثانية له في المباراة، ليرفع الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب وسط الزمالك.

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