ديسابر: لا أعلم سبب تراجعنا أمام طنطا.. أحترم الزمالك والأهلي ولكن

لا يعلم سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز سبب تراجع فريقه في الشوط الثاني أمام طنطا.

بيراميدز انتصر على طنطا بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

انتصار هو الثاني على التوالي لبيراميدز في الدوري بعد الفوز على إنبي برباعية مقابل لا شيء.

وقال ديسابر: "سعيد للغاية بحصدنا العلامة الكاملة حتى الآن في الدوري".

وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت "الشوط الأول أمام طنطا كان مثاليا ولعبنا بشكل مميز للغاية ولكن تراجعنا بعد ذلك".

وأشار "لا أعلم سبب تراجعنا في الشوط الثاني ربما إرهاق السفر للجزائر هو السبب".

وتابع "في الشوط الثاني لعبنا بشكل حذر وكنا نخشى أي رد فعل من طنطا ولذلك لعبنا بتوازن في الشوط الثاني وخصوصا بعد إصابة عبد الله السعيد".

وأجاب ديسابر على سؤال (ما حظوظ بيراميدز في المنافسة على اللقب؟) قائلا: "سؤال صعب للغاية".

وأشار "هناك فرق قوية للغاية مثل الزمالك والأهلي ويمتلكان مجموعة مميزة من اللاعبني، ولكننا كذلك أيضا".

وأوضح "نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وهدفنا إعطاء كل ما لدينا وأن نزداد قوة في كل مباراة".

وأكمل حديثه قائلا: "نرغب في الاستمرار على قمة الدوري إلى جانب التأهل لبطولة إفريقيا العام المقبل".

وأتم "ربما الآن نحتاج لاستعادة قوتنا وللراحة قليلا".

فوز بيراميدز رفع رصيده للنقطة السادسة في صدارة ترتيب الدوري، وبفارق هدف عن الأهلي فقط.

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