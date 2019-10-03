رئيس الزمالك لـ فاطمة سامورا: لسنا صغارا.. ما حدث جريمة قتل موثقة بالفيديو

حذر رئيس الزمالك فاطمة سامورا المفوضة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من "اللعب الذي يحدث ضد النادي".

وقال رئيس الزمالك في مداخلة عبر برنامج الزمالك اليوم على قناة الحدث متهكما: "كلنا رأينا التعذيب الذي تعرض له جينيراسيون فوت في مصر، هل كانوا يريدون أن أجلب لهم صافينار الراقصة؟".

وأضاف "يا فاطمة سامورا أنا أحذرك.. أنا أعلم علاقتك برئيس الفيفا (إنفانتينو) وإنك تابعة لعيسى حياتو (الرئيس السابق لكاف)، الزمالك ورئيسه ليسا صغيرين".

وشدد "الحكام ومراقب المباراة كانوا في برج العرب، وكنا هناك كذلك، هناك (لعب) ضد الزمالك".

وأردف "مع احترامي لكي ولكل الفرق السنغالية والشعب السنغالي ماعدا جينيراسيون فوت، ما حدث جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد تم توثيقها بالفيديو، كيف يُمنح القاتل براءة".

وأتم "من مصلحة الزمالك اللعب في القاهرة بكل تأكيد!".

الأزمة منذ البداية

أنهى صالح قدري مراقب مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت المواجهة، معلنا فوز الزمالك اعتباريًا بنتيجة 3-0، حسبما أعلن الزمالك عبر موقعه الرسمي.

الزمالك كان مقررا أن يستضيف جينيراسيون فوت السنغالي على استاد برج العرب الأحد في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، لكن الفريق الضيف لم يظهر، ليعتبره المراقب المالي منسحبا. (طالع التفاصيل)

الأزمة انفجرت عندما نُقلت المباراة من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب، وتغيير موعدها من السبت 28 سبتمبر إلى 29 سبتمبر، قرار اعتمده الاتحاد الإفريقي بخطاب رسمي أبرزته إدارة الزمالك، ولم توافق عليه بعثة جينيراسيون فوت.

البعثة السنغالية تمسكت بلعب المباراة مساء السبت 28 سبتمبر في القاهرة، بل توجهت إلى بتروسبورت للتدرب ليلة المباراة دون أن يُسمَح لهم بذلك، إذ لم يحجز الزمالك الملعب.

في اليوم التالي –مساء السبت- توجهت البعثة مجددا إلى بتروسبورت للعب المباراة، وبالطبع عادوا إلى فندق الإقامة دون أن يتحقق ذلك.

صباح الأحد، غاب ممثل جينيراسيون فوت عن الاجتماع الفني قبل المباراة، وحضر المراقب وممثل الزمالك فقط.

في المساء، واصل جينيراسيون فوت الغياب، واكتفى لاعبو الزمالك بالتسخين والتقاط الصور التذكارية قبل المباراة التي لن تقام.

وبعد إلغاء المباراة رسميا، بدأ لاعبو الزمالك في التدرب بشكل طبيعي، استعدادا لمباراة مصر للمقاصة يوم 3 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب.

وأصدر الاتحاد الإفريقي بيانا رسميا حول لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، أشار من خلاله إلى "دراسة الموقف بالكامل، على أن يصدر المزيد من المعلومات قريبا". (طالع التفاصيل)

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