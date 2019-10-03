مدرب الأهلي يوضح موقف الثلاثي المصاب.. ولماذا يشارك أجايي أكثر من صلاح محسن

الخميس، 03 أكتوبر 2019 - 01:25

كتب : FilGoal

الأهلي - سعد سمير - محمد محمود

حدد سامي قمصان مدرب الأهلي المدة التي يحتاجها الثلاثي المصاب محمد محمود وسعد سمير وكريم نيدفيد للمشاركة مجددا في التدريبات والمباريات.

وأكمل قمصان عبر إذاعة الشباب والرياضة "محمد محمود أمامه أسبوعين ليتم 9 أشهر، تلك الفترة التي تحتاجها إصابة الرباط الصليبي، فهو يشارك حاليا في أجزاء من التدريبات".

وأضاف "سعد سمير بحالة جيدة، بينما يتبقى لنيدفيد أسبوعين أو ثلاثة للتعافي من إصابته في غضروف الركبة والمشاركة في التدريبات".

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وواصل "كلما كانت الحلول عديدة وهناك منافسة بين اللاعبين، هذا نجاح كبير، وأي مدير فني يتمنى ذلك".

وعن سبب مشاركة جونيور أجايي أكثر من صلاح محسن أجاب قمصان "صلاح لاعب مميز وواعد فهو مستقبل الأهلي، ولكن نختار 11 لاعبا حسب طبيعة كل مباراة".

وأضاف قمصان "أجايي يمنح الفريق عمقا هجوميا واستحواذ ومحطة يصعد عليها الفريق، لكن في مباريات أخرى قد نحتاج سرعات تجيد الضغط على دفاع المنافسين وقتها سنختار وليد أزارو".

وأكمل "لدينا أشكال متنوعة من اللاعبين، يختار منها المدير الفني حسب المباراة، هذه ميزة لنا، وتجعل لنا أكثر من شكل فني".

وتابع "الكثيرون يفهمون تدوير التشكيل الأساسي بشكل خاطئ، فالخطة واحدة، وأي لاعب يؤدي وينفذ التعليمات، والمدير الفني يثبت مراكز معينة ويعدل في ماكز أخرى حسب ظروف كل مباراة، هذه ميزة لأي فريق كبير".

وأتم سامي قمصان "حققنا فوزا مستحقا على الإنتاج الحربي برباعية، بأداء رائع وسيطرة واستحواذ وخلق فرص ومرونة ولعب جماعي وتميز أيضا في الكرات الثابتة"

وافتتح الأهلي مشواره في بطولة الدوري بفوزين على سموحة 1-0 والإنتاج الحربي 4-0، وسيلاقي أسوان يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة.

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