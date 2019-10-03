كلوب: فاردي قد يسجل خماسية لو دافعنا بهذه الطريقة أمام ليستر

الخميس، 03 أكتوبر 2019 - 01:10

كتب : FilGoal

كلوب

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن فريقه دافع بطريقة سيئة في انتصاره الصعب على ريد بول سالزبورج في دوري أبطال أوروبا.

الريدز تقدموا بثلاثية نظيفة قبل أن يتعادل الضيوف في انتفاضة سريعة، لكن هدف محمد صلاح منح الفريق الفوز بنتيجة 3-4 في ثاني جولات دور المجموعات.

وكلوب قال عقب المباراة: "متأكد أن برندان رودرجز -مدرب ليستر- سيفكر أننا إن دافعنا أمام ليستر بهذه الطريقة فإن جايمي فاردي سيكون قادرا على تسجيل 5 أهداف".

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وأضاف "كيف يمكن أن أشرح؟ أول 30 دقيقة كانت أفضل أداء قدمه ليفربول منذ فترة، كانت هويتنا واضحا وفعلنا كل شيء بإيقاع سريع للغاية".

وأشار "سجلنا 3 أهداف وكان العدد قابل للزيادة لكنهم غيّروا أسلوبهم ونحن كذلك ودفاعنا لم يكن منطقيا".

وتابع "سالزبورج قدم مباراة عظيمة ولكننا منحناهم الكرة وتمركزنا كان سيئا جدا.. أظهرنا شخصيتنا لاحقا ولهذا لم أكن قلقا من التعادل لأنني عرفت أننا سنعود مجددا".

أهداف ليفربول سجلها صلاح (هدفان) وساديو ماني وأندي روبيرتسون، بينما تكفل بثلاثية الفريق النمساوي تشي هان وتاكومي مينامينو وإيرلينج هالاند.

ليفربول بات في جعبته 3 نقاط بالتساوي مع سالزبورج بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر نابولي الذي تعادل مع خينك البلجيكي (الأخير) سلبيا.

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