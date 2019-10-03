ميسي: سعيد للمشاركة 90 دقيقة.. وليس هناك مشكلة مع جريزمان

أبدى الأرجنتيني ليونيل ميسي سعادته بالفوز على إنتر ومشاركته في اللقاء بشكل كامل في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.

برشلونة تفوق على إنتر وقلب الطاولة بعدما تأخر في الشوط الأول وفاز بنتيجة 2-1 (طالع التفاصيل).

الأرجنتيني قال عقب نهاية اللقاء: "الشيء الأهم هو الفوز، كما فعلنا أمام خيتافي نريد الفوز على إشبيلية، سعيد لحصد الـ 3 نقاط نحن في مجموعة صعبة".

وتابع "في الشوط الأول وصلوا إلى مناطقنا الدفاعية بسهولة لقد تفوقوا علينا، هذا الفوز مهم خاصة في ملعبنا لأننا في مجموعة صعبة، الأمر مهم لأن إنتر فريق كبير".

وواصل أفضل لاعب في العالم 6 مرات: "سعيد لقدرتي على المشاركة 90 دقيقة شعرت بالإجهاد لكنني سعيد، افتقد للإيقاع لكن مع المباريات سيكون لدي شعور أفضل عندما أحصل عليه".

























وأشاد بزميله أرتورو فيدال "تعاملنا في الشوط الثاني عندما لعبنا سويا، فيدال ساهم بشكل كبير فهو يدافع ويقوم بالتغطية الدفاعية وهو مهم للمجموعة".

وأتم عن علاقته بالفرنسي أنطوان جريزمان "ليس هناك مشاكل، نحن على معرفة أن تلك الفترة ليست الأفضل وآمل أن نواصل الاستمرار وأن يتزايد النسق العلاقة في غرفة الملابس جيدة جدا".

الأرجنتيني لم يسجل أي أهداف منذ بداية الموسم الجاري إذ تعد مباراة إنتر الرابعة له هذا الموسم.

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