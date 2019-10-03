مواعيد مباريات اليوم 3-10-2019 والقنوات الناقلة.. مواجهات لـ الزمالك وبيراميدز وأرسنال ومانشستر يونايتد

لاتزال مباريات الدوري المصري والليالي الأوروبية مستمرة يوم الخميس.. أهلا بكم

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وتنطلق مباريات اليوم الكروي بمواجهة بيراميدز وطنطا الساعة الثالثة عصرا.

ويلعب الزمالك مع مصر للمقاصة الساعة الثامنة مساء.

وتنقل قناة "أون سبورت" المباراتين.

بداية مباريات الدوري الأوروبي ستكون الساعة السابعة إلى 5 دقائق بمواجهة مانشستر يونايتد لمضيفه ألكمار الهولندي وتنقلها قناة بي إن سبورتس 1.

ويستضيف سبورتنج براجا الذي يلعب له المصري أحمد حسن "كوكا" فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي على بي إن سبورتس 8.

وفي مواجهة قوية، يستضيف فريق بيشكتاش الذي يضم المصري محمد النني فريق ولفرهامبتون على بي إن سبورتس 2.

وفي التاسعة مساء، يستضيف أرسنال منافسه البلجيكي ستاندار لييج وتنقلها قناة بي إن سبورتس 1.

ويلعب إشبيلية ضد ضيفه القبرصي أبويل وتنقلها قناة بي إن سبورتس 3.

ولمتابعي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، يستضيف الوداد المغربي فريق المريخ السوداني في مباراة قوية الساعة التاسعة مساء.

ويلعب الرجاء المغربي ضد هلال القدس الساعة السادسة مساء.

ويستضيف فريق نواذيبو الموريتاني فريق الجيش السوري الساعة الرابعة عصرا.

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