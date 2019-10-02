رئيس الزمالك: أزمة جينيراسيون تصفية حسابات بين حياتو وأحمد.. ومستعدون للإعادة في السنغال

يرى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن أزمة مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، نتيجة الصراع بين الرئيسين الحالي والسابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وصرح رئيس الزمالك عبر قناة الحدث اليوم "ما يحدث نتيجة صراع بين عيسى حياتو وأحمد أحمد الذي هزمه في الانتخابات الأخيرة".

وأضاف "من وقف وراء أحمد أحمد؟ مصر، لذا فإن حياتو يريد الانتقام من مصر ممثلة في نادي الزمالك".

وأشار "فاطمة سامورا المفوضة من فيفا لإدارة الاتحاد الإفريقي ضمن المحسوبين على حياتو، وأناشدها: لا داع لتصفية الحسابات على حساب نادي الزماللك".

وواصل رئيس القلعة البيضاء "أنبّه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ليس شرطا أن نعلن من وقت لآخر أن مصر في حرب ضد الإرهاب، فما يعلن عنه لا يمثل 1 في المليون من الموجود على أرض الواقع".

وأتم تصريحاته "لدينا استعداد لإعادة مباراة الإياب في السنغال".

الأزمة منذ البداية

أنهى صالح قدري مراقب مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت المواجهة، معلنا فوز الزمالك اعتباريًا بنتيجة 3-0، حسبما أعلن الزمالك عبر موقعه الرسمي.

الزمالك كان مقررا أن يستضيف جينيراسيون فوت السنغالي على استاد برج العرب الأحد في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، لكن الفريق الضيف لم يظهر، ليعتبره المراقب المالي منسحبا. (طالع التفاصيل)

الأزمة انفجرت عندما نُقلت المباراة من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب، وتغيير موعدها من السبت 28 سبتمبر إلى 29 سبتمبر، قرار اعتمده الاتحاد الإفريقي بخطاب رسمي أبرزته إدارة الزمالك، ولم توافق عليه بعثة جينيراسيون فوت.

البعثة السنغالية تمسكت بلعب المباراة مساء السبت 28 سبتمبر في القاهرة، بل توجهت إلى بتروسبورت للتدرب ليلة المباراة دون أن يُسمَح لهم بذلك، إذ لم يحجز الزمالك الملعب.

في اليوم التالي –مساء السبت- توجهت البعثة مجددا إلى بتروسبورت للعب المباراة، وبالطبع عادوا إلى فندق الإقامة دون أن يتحقق ذلك.

صباح الأحد، غاب ممثل جينيراسيون فوت عن الاجتماع الفني قبل المباراة، وحضر المراقب وممثل الزمالك فقط.

في المساء، واصل جينيراسيون فوت الغياب، واكتفى لاعبو الزمالك بالتسخين والتقاط الصور التذكارية قبل المباراة التي لن تقام.

وبعد إلغاء المباراة رسميا، بدأ لاعبو الزمالك في التدرب بشكل طبيعي، استعدادا لمباراة مصر للمقاصة يوم 3 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب.

وأصدر الاتحاد الإفريقي بيانا رسميا حول لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، أشار من خلاله إلى "دراسة الموقف بالكامل، على أن يصدر المزيد من المعلومات قريبا". (طالع التفاصيل)

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