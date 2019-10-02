الجونة يبرر.. لماذا لا يجلس غالي بجوار المدير الفني ويتواجد في المدرجات

فسر نادر شوقي رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة فريق الجونة سبب ابتعاد مدير الكرة حسام غالي عن مقاعد البدلاء.

وقال شوقي عبر القناة الأولى "غالي لم يجلس على الدكة في المباراة الأولى ضد الإسماعيلي، وليس أمام الاتحاد السكندري فقط".

وأضاف "فضلنا العمل مثل الخارج، لا يوجد مدير كرة في أوروبا يجلس بجوار الجهاز الفني، بل في المدرجات، ومقاعد البدلاء تكون متروكة للمدير الفني ومعاونيه".

وأكمل نادر شوقي "لقد اتفقنا سويا على جلوس حسام غالي في المدرجات منذ بداية الموسم، في مصر فقط نرى المدير الفني على مقاعد البدلاء".

واستطرد "كما أن وجود غالي أو أي مدير كرة في المدرجات يكون أفضل حتى يرى الفريق بصورة أشمل".

وأتم شوقي تصريحاته "لقد توقعت بيني وبين نفسي هذه البداية، لقد خسرنا مباراتين أمام فريقين كبيرين مثل الاتحاد والإسماعيلي، لكن المشوار مازال طويلا، لقد تعاقدنا مع مدرب جديد وعدة لاعبين، فهم بحاجة لوقت لكي تظهر نتائج العمل".

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