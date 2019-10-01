بوكيتينو بعد الهزيمة القاسية: ربما هناك ملل من حديثي لكنها كرة القدم

طالب ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنام مواجهة الوضع بعد الخسارة القاسية التي مُنى بها الفريق بالخسارة بسبعة أهداف مقابل هدفين.

نتيجة هي الأثقل في تاريخ الديوك اللندنية، وفوز تصدر به البافاري ترتيب المجموعة الثانية بجدارة (طالع التفاصيل).

بوكيتينيو قال عقب نهاية اللقاء لشبكة بي تي سبورتس الإنجليزية: "لا أريد وقتا طويلا للشرح، لقد لعبنا 30 دقيقة جيدة بدأنا بشكل جيد، وضغطنا عاليا لكن لم نكن محظوظين منذ أول دقيقة بعد مرور نصف ساعة".

وتابع "كانوا حاسمين وبعدما سجلنا هدفا من ركلة جزاء سنحت لنا فرصة تسجيل الهدف الثالث، لكن بين الدقائق 83 و88 استقبلنا 3 أهداف أخرى".

وأضاف الأرجنتيني "في كرة القدم قد يحدث هذا، كل لمسة سكنت شباكنا، نحن محبطون للغاية وغاضبين جدا لكننا سنظل سويا، اعتقد أننا أقوياء على المستوى الذهني".

وتابع "قد يكون هناك ملل من حديثي لكنها كرة القدم، اليوم ليس أمس، الأمر يتعلق بالأداء وعلينا القيام بها اليوم وغدا، ليس له علاقة بالخبرات وما حدث في الأشهر الثلاثة الأخيرة".

وأتم "علينا مواجهة ذلك الوضع، أنه صعب ويحتاج لأن نكون أقوياء وأن نبقى سويا ونساعد بعضنا البعض، عندما تستقبل نتيجة مثل تلك من المهم الرد وأن تؤمن بنفسك، الأمر يحتاج أيضا الاستشفاء".

ويعاني توتنام منذ بداية الموسم الجاري على مستوى النتائج إذ حقق الفريق 3 انتصارات فقط في جميع المسابقات وودع كأس الرابطة من فريق درجة ثالثة.

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