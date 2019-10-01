زيدان: تلقينا هدفين مضحكين.. وهذا سبب تبديل كورتوا

وصف زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أداء فريقه في الشوط الأول أمام كلوب بروج بالسيئ والهدفين اللذين سكنا مرمى اللوس بلانكوس بالمضحكين.

وتعادل ريال مدريد اليوم الثلاثاء مع ضيفه كلوب بروج في ملعب سانتياجو برنابيو إيجابيا بهدفين لكل منهما في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الأولى.

وتحدث زيدان في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة: "دخلنا المباراة بشكل سيئ للغاية وفي الشوط الثاني أظهرنا رد فعل جيد، كان ينبغي علينا التركيز منذ الدقيقة الأولى".

وأضاف "لا يمكن أن نكون سعداء بالنتيجة بكل تأكيد لقد كنا نريد الفوز".

وعن الهدفين اللذين استقبلهما فريقه قال زيزو: "كانا مضحكين لا يمكن أن يحدث ذلك".

وأكمل "الفارق بين الشوطين إننا كنا نريد تغيير ما حدث في الشوط الأول وأظهرنا رد فعل جيد بالضغط على لاعبي بروج ولم نتركهم يشعرون بالراحة مثل الشوط الأول".

وعن سبب تبديل ثيبو كورتوا حارس المرمى بين الشوطين قال: "شعر إنه ليس على ما يرام ، هو وأريولا حارسا ريال مدريد يمكن لأي شخص آخر أن يقول شيء آخر".

وعن إلقاء اللوم على كورتوا في الهدفين اللذين استقبلهما ريال مدريد أتم زيدان حديثه "يمكننا إلقاء اللوم عليه لكن أنا المسؤول عن كل شيء".

وحصد ريال مدريد أول نقطة في مشواره في البطولة بعد مباراتين.

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