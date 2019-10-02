القيعي: تضامن آل الشيخ مع الخطيب موقف شهم ونبيل

أشاد عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات والتسويق في الأهلي، بتضامن تركي آل الشيخ التي مع محمود الخطيب رئيس النادي.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك:

"الكابتن الخطيب له وعليه .. ونتفق ونختلف .. لكني لا اقبل ابدا التطاول بألفاظ خارجة عليه او التعرض لاسرته بما لا يليق

ادعمه واسانده في تلك الحالة .. ونتفق او نختلف حول الكورة ده شان طبيعي لكن .. التعرض لاهله عيب وحرام".

ليعلّق القيعي: "تركي آل الشيخ يُشكر على هذا الكلام".

وأضاف عبر برنامج الماتش في قناة صدى البلد: "هذا موقف شهم ونبيل".

وعبر نفس البرنامج، علّق محمد عثمان المستشار القانوني على تضامن آل الشيخ: "التطاول على الأهل والأسر وقصف المحصنات لا يرفضه تركي آل الشيخ فقط، لكن يرفضه كل المجتمع العربي والمصري".

"جمهور الزمالك نفسه يرفض الخروج عن السلوكيات".

"كل من تضامن لا يسعنا إلا أن نوجّه له الشكر، وإن كان رفض تناول الأعراض بهذا الشكل أمر طبيعي لأني إنسان سوي طبيعي".

وكان مجلس إدارة الأهلي قد خاطب بشكل رسمي 10 جهات مختلفة في الدولة اعتراضا على "تجاوزات رئيس الزمالك".

والجهات التي أرسل لها الأهلي مخاطباته هي رئيس ديوان رئيس الجمهورية والمستشار النائب العام ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الداخلية ووزير الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم والهيئة الوطنية للإعلام ولجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي

وطلب الأهلي في مخاطباته جهات الدولة بـ"حسم موقفهم من التجاوزات" وتساءل عن "ما هي الطرق البديلة للحفاظ على الحقوق ضد التجاوزات؟".

وأشار مجلس إدارة الأهلي عبر موقعه الرسمي إلى أن مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك كي يمثل أمام جهات التحقيق.

وشدد مجلس إدارة الأهلي إنه "ترفع كثيرا عن الرد رغبة منه في التعاون مع مؤسسات الدولة وحرصا على المصلحة العليا للبلاد لكن في الفترة الأخيرة فاقت تجاوزات رئيس الزمالك كل الحدود".

طالع نص بيان الأهلي عبر موقعه هـنـا

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10 مخاطبات من الأهلي إلى جهات الدولة المختلفة ضد رئيس الزمالك