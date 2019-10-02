مورينيو يوضح موقفه من التدريب في السعودية

لم يغلق جوزيه مورينيو الباب في وجه توليه مهمة تدريبية في المملكة العربية السعودية.

المدرب البرتغالي غير المرتبط بأي نادٍ حاليا، حل ضيفا على جدة، وألقى محاضرة في معهد إعداد القادة.

وصرّح مورينيو على هامش الحدث: "لم تأتني عروض سابقا من أندية سعودية، من ناحية الفكرة ليس لدي مانع".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "الرياضية" السعودية: "تلقيت في وقت سابق عرضا من الصين ورفضته لرغبتي في البقاء في أوروبا وتدريب أحد الأندية الكبيرة، فالأمور المالية ليست كل شيء".

وأتم: "سأعود إلى بلادي بعد تواجدي في السعودية، والتي يمكن أن أعود إليها حال تلقي عرض مناسب".

ونشر تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا ووزير هيئة الترفيه في السعودية، فيديو عبر حسابه على تويتر يجمعه بـ مورينيو، متمنيا توليه مهمة التدريب في المملكة مستقبلًا.

الهلال فايز وموسم الرياض مولع والحياة حلوه الحمدالله الله لا يغير علينا 🔥🇸🇦🙏🏻❤️ pic.twitter.com/onVu1kRdwV — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 1, 2019

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