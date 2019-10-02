مدرب ويجان يدافع عن سام مرسي

دافع بول كوك المدير الفني لويجان أثليتك الإنجليزي عن لاعبه سام مرسي لاعب وسط منتخب مصر مطالبا بالعدل.

سام مرسي النادي : ويجان ويجان

سام مرسي كان ثاني أكثر لاعب حصولا على البطاقات الصفراء برصيد 14 بطاقة في دوري الدرجة الأولى بعد جاك كولباك لاعب نوتنجهام فورست برصيد 15 بطاقة.

كوك قال بعد مواجهة برمنجهام والتي انتهت بفوز ويجان 1-0: "في مباراة فولام حصل سام مرسي على بطاقة صفراء، وبعد 30 ثانية في نفس المكان نفس الالتحام دون إنذار للاعب فولام".

وتابع "لقد صرخت في الحكم من أجل الاتساق على نفس النهج، لكن اعتقد أن هذا لم يحدث، سام لاعب وسط تنافسي".

وأتم "أريد أن أكون حذرا هنا، لأنني لا أريد إقحام نفسي في مشاكل، لكنني محبط للغاية من التحكيم الموسم الحالي".

مرسي حصل على 4 بطاقات صفراء الموسم الحالي بعد مرور 10 جولات من الدرجة الأولى الإنجليزية، وإذا حصل مرسي على بطاقة صفراء أخرى سيتعرض للإيقاف لـ 3 مباريات لتراكم البطاقات.

فوز ويجان جعل الفريق يرتقي للمركز السابع عشر في جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن مراكز الهبوط.

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