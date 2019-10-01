رئيس الزمالك: سنحترم قرار الكاف في أزمة جينيراسيون مهما كان

شدد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على احترامه لقرار الاتحاد الإفريقي في أزمة لقاء جينيراسيون فوت السنغالي.

وقال رئيس الزمالك: "موقف الزمالك سليم تماما ولسنا طرفا من الأساس في الأزمة".

وأضاف في تصريحاته مع قناة الحدث اليوم "سنحترم أي قرار يصدره الاتحاد الإفريقي في الأزمة".

وواصل "لا نريد التأثير على منظومة الاتحاد الإفريقي".

وأشار "الاتحاد الإفريقي يُدافع عن قرار أصدره بنفسه وهو إقامة اللقاء على ملعب برج العرب ونحن ذهبنا للملعب بالفعل".

واتخذت أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي منحى جديدا بعد أن انتهى يوم الإثنين دون قرار حاسم، بعد 24 ساعة من خطاب أرسله معاد حجي السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) علق تأهل الزمالك إلى دور المجموعات.

ماذا يحدث داخل الكاف؟

في الوقت الحالي، يبحث الكاف حسبما علم FilGoal.com عن مخرج قانوني يجعل قراره المنتظر ذو أسانيد قانونية واضحة، أمر أهم من القرار نفسه سواء كان إعادة المباراة أو تأهيل فريق على حساب آخر، حسبما أوضح مصدر داخل الاتحاد القاري لـFilGoal.com. (طالع التفاصيل)

الأزمة منذ البداية

أنهى صالح قدري مراقب مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت المواجهة، معلنا فوز الزمالك اعتباريًا بنتيجة 3-0، حسبما أعلن الزمالك عبر موقعه الرسمي.

الزمالك كان مقررا أن يستضيف جينيراسيون فوت السنغالي على استاد برج العرب الأحد في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، لكن الفريق الضيف لم يظهر، ليعتبره المراقب المالي منسحبا. (طالع التفاصيل)

الأزمة انفجرت عندما نُقلت المباراة من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب، وتغيير موعدها من السبت 28 سبتمبر إلى 29 سبتمبر، قرار اعتمده الاتحاد الإفريقي بخطاب رسمي أبرزته إدارة الزمالك، ولم توافق عليه بعثة جينيراسيون فوت.

البعثة السنغالية تمسكت بلعب المباراة مساء السبت 28 سبتمبر في القاهرة، بل توجهت إلى بتروسبورت للتدرب ليلة المباراة دون أن يُسمَح لهم بذلك، إذ لم يحجز الزمالك الملعب.

في اليوم التالي –مساء السبت- توجهت البعثة مجددا إلى بتروسبورت للعب المباراة، وبالطبع عادوا إلى فندق الإقامة دون أن يتحقق ذلك.

صباح الأحد، غاب ممثل جينيراسيون فوت عن الاجتماع الفني قبل المباراة، وحضر المراقب وممثل الزمالك فقط.

في المساء، واصل جينيراسيون فوت الغياب، واكتفى لاعبو الزمالك بالتسخين والتقاط الصور التذكارية قبل المباراة التي لن تقام.

وبعد إلغاء المباراة رسميا، بدأ لاعبو الزمالك في التدرب بشكل طبيعي، استعدادا لمباراة مصر للمقاصة يوم 3 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب.

وأصدر الاتحاد الإفريقي بيانا رسميا حول لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، أشار من خلاله إلى "دراسة الموقف بالكامل، على أن يصدر المزيد من المعلومات قريبا". (طالع التفاصيل)

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