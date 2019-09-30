عبد الحفيظ: صالح جمعة؟ لا مشكلة.. وميزة لـ فايلر

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي عن صالح جمعة، مشددا "لا توجد أي أزمة معه".

وأعلن الأهلي يوم الأحد الماضي تغريم صالح جمعة لتغيبه عن مران المستبعدين. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ: "لا يوجد أي مشكلة مع صالح جمعة. هو لاعب وسط مجموعة من اللاعبين".

وأضاف في تصريحاته مع إذاعة نجوم أف أم "هناك لائحة تُطبق على من يتغيب عن المران وطُبقت على صالح جمعة".

وتابع "صالح جمعة جاهز إذا احتاجه المدرب في أي وقت".

ويعد صالح جمعة هو اللاعب الوحيد الذي لم يشارك مع المدرب الجديد ريني فايلر حتى اللحظة، إلى جانب شريف إكرامي وعلي لطفي الحارسين الاحتياطيين.

وتطرق عبد الحفيظ للحديث عن أهداف الأهلي، قائلا: "هدفنا الأساسي هو الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، إلى جانب حصد باقي البطولات بكل تأكيد".

وأكمل حديثه قائلا: "مجموعات دوري الأبطال صعوبتها تكمن في الأندية العربية المنافسة".

وعن لقاء الإنتاج الحربي يوم الأربعاء في الجولة الثانية من الدوري، قال عبد الحفيظ: "مباراة صعبة أمام فريق جاهز ويمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين".

وأكمل حديثه عن ريني فايلر مدرب الأهلي قائلا: "جعل كل لاعبي الأحمر "جعانين كرة" وهذا جيد للغاية".

وأوضح "عندما نحتاج لأي لاعب نجده جاهز بشكل كامل للمشاركة".

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