الأهلي يغرّم صالح جمعة لتغيبه عن تدريب المستبعدين

أعلن النادي الأهلي عن توقيع غرامة مالية على صالح جمعة لاعب الفريق، لتغيبه عن تدريب أمس السبت.

صالح جمعة النادي : الأهلي

وقرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، تغريم صالح جمعة وفقا للائحة، بعد أن غاب عن مران المستبعدين من قائمة مباراة الأهلي وكانو سبورت التي لُعبت على برج العرب مساء السبت.

وانتظم صالح جمعة اليوم الأحد في مران الفريق الجماعي على استاد مختار التتش.

ويعد صالح جمعة هو اللاعب الوحيد الذي لم يشارك مع المدرب الجديد ريني فايلر حتى اللحظة، إلى جانب شريف إكرامي وعلي لطفي الحارسين الاحتياطيين.

وتأهل الاهلي إلى دور لـ16 لدوري أبطال إفريقيا، بتكرار انتصاره على كانو سبورت 4-0.

صالح جمعة (26 عاما) انضم إلى الأهلي عام 2015 قادما من إنبي، ولعب معارا للفيصلي السعودي من يناير 2018 حتى يوليو من نفس العام.

مع عودة جمعة للأهلي، تحصّل على ثقة مارتين لاسارتي تدريجييا، ليشارك في آخر 12 مباراة من الدوري في الموسم الماضي.

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