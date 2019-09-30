أمير مرتضى: جينيراسيون تعامل بقلة خبرة وراهن على الخيار الصعب.. وميتشو مبشر للغاية

شدد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الزمالك أن ناديه "ليس طرفا" في أزمة مباراة جينيراسيون فوت السنغالي، مشددا أن خصمه في دور الـ32 لدوري الأبطال تعامل "بقلة خبرة، وراهن على الخيار الصعب".

وقال أمير مرتضى لبرنامج "في الاستاد" عبر إذاعة نجوم إف إم: "الزمالك ليس طرفا في أزمة مباراة جينيراسيون فوت السنغالى، أرسلنا ثلاثة ملاعب للكاف، القاهرة وبتروسبورت وبرج العرب، ويتم تغيير الملعب على حسب الملابسات والظروف".

وأضاف "اتحاد الكرة يخاطب الأمن لتحديد الملعب وإمكانية حضور الجمهور، وبالفعل تم ذلك الأمر ولكن الأمن رفض خوض أي مباراة لفريق جماهيري داخل القاهرة، وبناء عليه وصل لنا جواب من الاتحاد الافريقي بعد التأكد من صعوبة إقامة المباراة داخل القاهرة".

وأردف "جينيراسيون راهن على الاختيار الصعب، مندوب العلاقات العامة بالنادي هو من استقبل بعثتهم، وهم متواجدين هنا حتى يوم الأول من شهر اكتوبر. الأمر به تعنت كبير وقلة خبرة من جانب الفريق السنغالي، ليس لدينا اي مشكلة في خوض المباراة في أي مكان".

وأكمل "وصلنا ملعب برج العرب بناء على خطاب الكاف، وحضر أيضا مراقب المباراة والحكام. أعتقد أن اللوائح في صف الزمالك، نحن أكبر من افتعال حيلة لعدم خوض اللقاء، نملك سمعة كبيرة إفريقيا، ونحن أبطال النسخة الاخيرة من الكونفدرالية ووصلنا لنهائي دوري الأبطال قبلها، نحن أكبر مما يتردد".

واستدرك "اتحاد الكرة رد على خطاب الكاف مؤكدا أن المباراة لعبت بدون جمهور، والزمالك في انتظار الرد النهائي. الأمر كان في قمة الاحترافية".

ماذا حدث؟

أنهى صالح قدري مراقب مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت المواجهة، معلنا فوز الزمالك اعتباريًا بنتيجة 3-0، حسبما أعلن الزمالك عبر موقعه الرسمي.

الزمالك كان مقررا أن يستضيف جينيراسيون فوت السنغالي على استاد برج العرب الأحد في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، لكن الفريق الضيف لم يظهر، ليعتبره المراقب المالي منسحبا. (طالع التفاصيل)

الأزمة انفجرت عندما نُقلت المباراة من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب، وتغيير موعدها من السبت 28 سبتمبر إلى 29 سبتمبر، قرار اعتمده الاتحاد الإفريقي بخطاب رسمي أبرزته إدارة الزمالك، ولم توافق عليه بعثة جينيراسيون فوت.

البعثة السنغالية تمسكت بلعب المباراة مساء السبت 28 سبتمبر في القاهرة، بل توجهت إلى بتروسبورت للتدرب ليلة المباراة دون أن يُسمَح لهم بذلك، إذ لم يحجز الزمالك الملعب.

في اليوم التالي –مساء السبت- توجهت البعثة مجددا إلى بتروسبورت للعب المباراة، وبالطبع عادوا إلى فندق الإقامة دون أن يتحقق ذلك.

صباح الأحد، غاب ممثل جينيراسيون فوت عن الاجتماع الفني قبل المباراة، وحضر المراقب وممثل الزمالك فقط.

في المساء، واصل جينيراسيون فوت الغياب، واكتفى لاعبو الزمالك بالتسخين والتقاط الصور التذكارية قبل المباراة التي لن تقام.

وبعد إلغاء المباراة رسميا، بدأ لاعبو الزمالك في التدرب بشكل طبيعي، استعدادا لمباراة مصر للمقاصة يوم 3 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب.

وأصدر الاتحاد الإفريقي بيانا رسميا حول لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، أشار من خلاله إلى "دراسة الموقف بالكامل، على أن يصدر المزيد من المعلومات قريبا". (طالع التفاصيل)

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