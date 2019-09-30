في الكونفدرالية - المنافسون المحتملون لمواجهة المصري وبيراميدز.. جينيراسيون قد يعود لمصر

الإثنين، 30 سبتمبر 2019 - 12:02

كتب : FilGoal

الصورة من الموقع الرسمي لنادي المصري

يتنافس 32 فريقا في بطولة الكونفدرالية على 16 مقعدا في دور المجموعات للنسخة الحالية من المسابقة وجينيراسيون فوت السنغالي قد يعود إلى مصر.

تأهل 16 فريقا من الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية منهم المصري وبيراميدز من مصر بجانب 16 فريقا ودع منافسات دوري أبطال إفريقيا.

نظام القرعة:

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تقام قرعة دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية يوم الأربعاء 9 أكتوبر المقبل، وتقام مباريات الذهاب يوم 27 أكتوبر والإياب 3 نوفمبر قبل إجراء قرعة دور المجموعات يوم 10 نوفمبر.

تقسم الفرق المتأهلة إلى فرق مصنفة وأخرى غير مصنفة سواء من الكونفدرالية أو القادمين من دوري أبطال إفريقيا.

يلعب كل فريق من الكونفدرالية مع آخر قادم من دوري أبطال إفريقيا، ولكن يلعب الفريق المصنف من الكونفدرالية مع غير المصنف من القادمين من دوري أبطال إفريقيا.

ويقع المصري ضمن الفرق المصنفة في الكونفدرالية بجانب نهضة بركان وحسنية أغادير من المغرب وزاناكو الزامبي وإنوجو رانجيرز النيجيري ودجوليبا المالي.

المنافسون المحتملون للفرق المصرية:

ويواجه المصري أحد الفرق الآتية من دوري أبطال إفريقيا والتي تقع في قائمة الفرق غير المصنفة:

- إليكت سبورت (التشاد)

- كانو سبورت (غينيا الاستوائية)

- النصر (ليبيا)

- نواذيبو (موريتانيا)

- كوت د‘ور (سيشل)

- كارا (توجو)

- جرين إيجلز (زامبيا)

- جينيراسيون فوت (السنغال)

وكان مراقب مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت قد احتسب النتيجة بفوز الزمالك بسبب عدم حضور الفريق السنغالي، لكن الاتحاد الإفريقي قد أصدر بيانا بتحقيقه في الأمر قبل صدور قرار رسمي حول المباراة.

أما بيراميدز فيقع ضمن الفرق غير المصنفة من الكونفدرالية وعددهم 10 أندية، وتواجه السبعة فرق المصنفة من دوري أبطال إفريقيا واحدا من الـ 10 أندية غير المصنفة بالكونفدرالية.

وبذلك يمكن لبيراميدز أن يواجه أحد السبعة فرق المصنفة القادمة من دوري الأبطال أو يكون من الثلاثة فرق المتبقية التي تواجه فريق غير مصنف قادم من دوري الأبطال.

وجميع الاحتمالات متاحة لفريق بيراميدز لمواجهة واحدا من الـ 16 فريقا القادمين من دوري الأبطال، والفرق المصنفة القادمة من دوري الأبطال هم:

- حوريا (غينيا)

- إنييمبا (نيجيريا)

- جور ماهيا (كينيا)

- كامبالا (أوغندا)

- أشانتي كوتوكو (غانا)

- سونوجو (موزمبيق)

- يانج أفريكانز (تنزانيا)

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