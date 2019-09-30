كادينا سير: فاتي في قائمة إسبانيا الأولية لمعسكر أكتوبر.. هل يواجه مصير بويان والحدادي؟

ذكرت محطة "كادينا سير" الإذاعية الإسبانية، أن أنسو فاتي قريب من الانضمام لقائمة منتخب إسبانيا الأول.

فاتي (16 عاما) خطف الأنظار في الأسابيع الماضية، بظهوره في 5 مباريات مع برشلونة، وتسجيله هدفين وصناعته لهدف آخر.

الإذاعة الإسبانية كشفت من جانبها أن اسم فاتي موجود في قائمة روبيرت مورينو الأولية لمعسكر أكتوبر، والتي تضم 40 لاعبا.

ومن المفترض أن يعلن مورينو عن قائمته النهائية يوم الجمعة المقبل، لمواجهة النرويج والسويد تواليا في تصفيات يورو 2020.

إسبانيا تتصدر المجموعة الخامسة في التصفيات برصيد 18 نقطة –العلامة الكاملة-، وقد يكفيها الفوز في مباراة واحدة لحسم تأهلها رسميا.

من جانبه، تحصّل فاتي –المولود في غينيا بيساو- على جواز سفر إسباني، وبات جاهزا لتمثيل المملكة.

الاتحاد الإسباني سرّع إجراءات تجنيس فاتي بعد بزوغه مع برشلونة، حتى يكون قادرا على المشاركة في كأس العالم للناشئين في أكتوبر ونوفمبر.

لكن برشلونة لا يحبذ فكرة خسارة نجمه الشاب لمدة شهر ونصف، ليأتي اقتراح انضمامه إلى معسكر منتخب الشباب تحت 21 عاما في فترة التوقف الدولي.

قبل أن تذكر كادينا سير تطورات جديدة بشأن التفكير في ضمه للمنتخب الأول، خصوصا أن مورينو مدرب إسبانيا سيكون حاضرا لمباراة برشلونة وإنتر في ملعب كامب نو، وقد يراقب اللاعب حال تعافيه من إصابة الركبة التي أبعدته عن مواجهة خيتافي.

فاتي هو ثاني أصغر لاعب يمثّل برشلونة في الدوري الإسباني، كما بات أصغر مُسجل للبلاوجرانا في المسابقة، وثالث أصغر مُسجل عموما في تاريخ الدوري الإسباني.

اللاعب قد يواجه خطرا طال بويان كركيتش ومنير الحدادي من قبله، إذ شارك ثنائي برشلونة السابق مع منتخب إسبانيا الأول في سن صغيرة، وتحطمت مسيرتيهما الدولية لاحقا.

بويان ذو الأصول الصربية لعب لمنتخب إسبانيا مباراة دولية وحيدة عام 2008، قبل أن يتكرر الأمر مع منير الحدادي بمشاركته بديلا في 2014 أمام مقدونيا.

الحدادي حاول لاحقا تمثيل بلده الأصلي المغرب في كأس العالم 2018، واستنجد بالمحكمة الرياضية الدولية التي رفضت طلبه، إذ شارك في مباراة رسمية مع إسبانيا، مما يحرمه من اللعب لأي بلد آخر طوال مسيرته.

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