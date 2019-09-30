لاعب ليفربول السابق: على كلوب تحسين أداء صلاح وماني

أبدى ستيف نيكول لاعب ليفربول السابق قلقه إزاء قلة الإنتاج الهجومي للفريق في المباريات الأخيرة، مشيرا إلى أن النادي يهدر الكثير من الفرص عن طريق نجميه محمد صلاح وساديو ماني.

وقال نيكول في حوار مع شبكة ESPN:"ربما على كلوب عمل شيء حيال صلاح وماني. حين يتقدمان إلى الأمام، يفقدان الكرة كثيرا. يتصرفان بسرعة بشديدة، إذا استطاعا التريث قليلا للتفكير في القرار أكثر، أعتقد أن الأهداف ستأتي".

وتأثر أداء ليفربول بضعف إنتاجه الهجومي، لكنه حافظ على سلسلة انتصاراته في الدوري مواصلا تربعه على قمة الترتيب بالعلامة الكاملة بعد انقضاء 7 جولات.

وواصل نيكول "كما رأينا في آخر أسبوعين، أمام تشيلسي وشيفيلد يونايتد، لم يقدم الفريق أفضل أداء له. عليك أحيانا أن تخرج بنتيجة طيبة، وهذا ما فعله. إذا لعبت مباراة مثل كرة الشوارع وسجلت أهدافا كثيرة فهذا رائع، لكن أحيانا عليك القتال لتنجو".

وسجل ليفربول 5 أهداف في آخر 4 مباريات خاضها في كل البطولات ولم يكن ضمن المسجلين صلاح وماني، كلاهما أحرز 4 أهداف حتى الآن في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتفوق ليفربول على ضيفه تشيلسي بنتيجة 2-1 في مباراة صعبة قبل أن يضمن له هدف جيورجينو فينالدوم الانتصار على شيفيلد العنيد.

وأهدر صلاح وماني فرصا عديدة في المباريات الأخيرة، أبرزها ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا، المباراة التي خسرها ليفربول بنتيجة 2-صفر أمام مضيفه الإيطالي.

ويستضيف ليفربول فريق ريد بول سالزبورج النمساوي يوم الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، مباراة لابد أن ينتصر فيها حامل اللقب ليعوض خسارته أمام نابولي.

ويدافع ليفربول عن لقبه في دوري الأبطال بعدما فاز بالبطولة في الموسم الماضي بإسقاط توتنام في النهائي بهدفين دون رد.





























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