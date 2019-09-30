سترلينج: أشعر بالسوء لرؤية بيرناردو حزينا طوال الأسبوع

دافع رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي، عن زميله بيرناردو سيلفا المتهم بالعنصرية.

بيرناردو نال انتقادات شرسة بعد أن مازح زميله بنجامين ميندي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وشبهه بشخصية كارتونية، قبل أن يحذف التغريدة لاحقا.

وقال سترلينج المعروف بنضاله ضد العنصرية في ملاعب كرة القدم: "يمكنني أن أتفهم سبب انزعاج بعض الناس من تلك التغريدة، ولكن في هذا الموقف أشعر أن بيرناردو كان يمزح مع صديقه".

وأكمل: "هو لم يُشر إلى اللون أو الشفتين في الصورتين، بل وجه التشابه هو حجم الرأس، والأمر الأهم بالنسبة لي أنه لم يشر إلى اللون".

وأكمل: "كلنا نعرف، وبنجامين يعرف، الكل قادر على رؤية أن ميندي شخص أسود. علينا أن نفتخر بكوننا سود البشرة".

وأكد: "لو أشار شخص إلى لون البشرة في صورة، فهذا يضايقنا، لكن بيرناردو لم يتحدث عن لون البشرة، هذا هو الأمر الأهم في الموقف".

واعترف: "من المحزن رؤية بيرناردو حزينا طوال الأسبوع، لأنه ليس شخصا يميل إلى العنصرية".

وأضاف: "إنهما صديقان حميمان، من المؤسف رؤية ذلك، يمكنني أن أتفهم الانتقادات والنقطة التي تمحورت عليها، ولكني لا أعتقد أنه كان فعلا متعمدا، ليس بسبب أنهما صديقان، بل هي الطريقة التي أرى بها الأمر فحسب".

وأوضح: "بيرناردو آسف لما حدث، هو لم يرتكب خطأ في نظري، ولكن في الوقت عينه أستطيع تفهم لماذا يرى بعض الناس هذا التصرف خاطئا، ونحن علينا أن نتحلى بذكاء أكبر في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأتم: "في هذا الزمن، أي شيء تقوله سيتم الحكم عليه، إنه موقف محزن بحق".

وكان بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، قد دافع عن بيرناردو بدوره: "لا أعرف ماذا سيحدث ولكن على الجميع التركيز على أزمات أخرى. أنتم لا تعرفون من هو بيرناردو سيلفا".

وأوضح في تصريحاته مع صحيفة ذا جارديان "بيرناردو أحد أكثر الشخصيات المحبوبة التي قابلتها في حياتي. لم أقابل مثله أبدا".

وتابع "هو يتحدث أربع أو خمس لغات وهذا يجعلكم تعرفون كم هو متفتح على العالم. هو أحد الأصدقاء المقربين للغاية لـ ميندي. بمثابة شقيقه وليس فقط صديقه".

وأضاف "الأمر لا يتعلق أبدا بالعنصرية بسبب اللون، بيرناردو حصل على صورة قديمة له وربطها بشخصية كرتونية قديمة تشبه لا أكثر ولا أقل".

وأكمل حديثه قائلا: "إذا أراد الاتحاد الإنجليزي التحقيق في الأمر والحديث مع بيرناردو، لا مشكلة لدينا ولكن عليهم معرفة من هو بيرناردو أولا".

وأشار "موقف ميندي كان واضحا للغاية. الثنائي يمزح طوال الوقت، ربما لهذا السبب أنصح دائما بعدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كثيرا، ولكن لم تحدث أي مشكلة".

بعد تألق رياض محرز اللافت مؤخرا، هل تُفضله على حساب بيرناردو سيلفا في تشكيل مانشستر سيتي؟

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