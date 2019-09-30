مدافع نيجيريا السابق: المافيا طردتني من ميلان

زعم تاريبو ويست المدافع الدولي السابق لمنتخب نيجيريا، أن منظمات المافيا كانت سببا في رحيله عن صفوف ميلان.

ويست لعب في صفوف ميلان مطلع الألفية، لكنه لم يشارك سوى في 4 مباريات، ليرحل سريعا عن صفوف الروسونيري بعد نصف موسم.

واسترجع ويست كواليس رحيله عن ميلان: "المافيا أرادت فعل أي شيء لطردي من ميلان".

وأضاف في حديثه لموقع "سكور نيجيريا": "لقد نشروا قصة زائفة في الصحافة عن إصابتي".

وأوضح: "رشوا الأطباء حتى يقولون إنني مصاب، لكنها كانت أكذوبة".

وبرر: "فعلوا ذلك لأنهم لم يتخيلوا أن يشارك لاعب إفريقي مكان هؤلاء المدافعين كبار السن".

ميلان ضم في تلك الفترة زمرة من المدافعين الكبار، أمثال باولو مالديني، وأليساندرو كوستاكورتا، وروكي جونيور.

ويست الذي انضم إلى ميلان قادما من الغريم إنتر، لعب لاحقا في صفوف دربي كاونتي، وكايزرسلاوترن، وبارتيزان، والعربي القطري.

وظهر ويست في 42 مباراة دولية مع منتخب نيجيريا، مساهما في وصوله لنهائي كأس الأمم الإفريقية 2000، وللدور الثاني في مونديال 1998، كما توج معه بذهبية دورة الألعاب الأوليمبية 1996.

وكان ويست قد تورّط في قضية جدلية أخرى، عندما اتهمه زاركو زيسيفيتش الرئيس السابق لنادي بارتيزان الصربي، بتزييف عمره.

زيسيفيتش صرّح في 2013: "ويست انضم إلينا في عمر الـ28، واكتشفنا لاحقا أن عمره 40 عاما، ولكنه كان يلعب بشكل جيد، لست نادما على ضمه للفريق".

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