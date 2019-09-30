مدرب بلوزداد: الحكم سبب فوز بيراميدز.. لن ألوم اللاعبين

ألقى عبد القادر عمراني المدير الفني لشباب بلوزداد اللوم على الحكم المغربي سمير قزاز في فوز بيراميدز وتأهله لملحق دور الـ32 لكأس الكونفدرالية.

بيراميدز تأهل إلى دور الـ32 الثاني لكأس الكونفدرالية، بفوزه الثمين خارج ملعبه على شباب بلوزداد بهدف دون رد، بعد التعادل ذهابا 1-1 في القاهرة. (طالع التفاصيل)

وقال عمراني لوسائل الإعلام بعد المباراة: "الحكم وراء النتيجة النهائية للمباراة، لن ألقي باللوم على اللاعبين".

وأضاف "بعد هدف بيراميدز افتقدنا التركيز وتخوفنا من الخسارة وأهدرنا فرصا سهلة، ولعبنا بشكل عشوائي نسبيا".

من جانبه، قال مرياح غايا حارس مرمى بلوزداد "لعبنا مباراة جيدة، والحكم حرمنا من ركلتي جزاء، منهما واحدة كانت على مسافة قريبة".

وأشار غايا "واجهنا سوء حظ، وهذا وارد في كرة القدم، الكرة رفضت دخول مرمى بيراميدز".

وأتم تصريحاته "ودعنا كأس الكونفدرالية ولكن لدينا أهداف أخرى بالموسم الجاري".

















































ويشارك بيراميدز في المسابقات الإفريقية لأول مرة في تاريخه، وينتظر أحد الفرق التي ودعت دوري أبطال إفريقيا لمواجهته في دور الـ32 (مكرر).

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