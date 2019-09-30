تعرف على مواعيد مباريات اليوم 30-9-2019 والقنوات الناقلة.. قمة منتظرة

مباريات قليلة ولكن الإثارة منتظرة.. أهلا بكم في الاثنين الكروي.

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مانشستر يونايتد يستضيف أرسنال في قمة نارية منتظرة في ختام الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 2.

ويلعب بارما أمام تورينو في الدوري الإيطالي في التاسعة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 4.

وفي الدوري البرتغالي من المنتظر ظهور محمود عبد المنعم "كهربا" مع ديسبورتيفو أفيش أمام سبورتنج لشبونة في التاسعة والربع مساءً في لقاء لن يُذاع.

وفي بطولة محمد السادس للأندية الأبطال، يستكمل إياب دور الـ 32 بمواجهة ظفار العماني أمام مولودية الجزائر في السادسة والنصف مساءً على أبو ظبي الرياضية.

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