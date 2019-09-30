كرة سلة - الزمالك أمام الجزيرة في كأس السوبر المصري

الإثنين، 30 سبتمبر 2019 - 11:28

كتب : FilGoal

الزمالك - الجزيرة - كرة سلة

تقام في السادسة من مساء اليوم الاثنين مباراة كأس السوبر المصري بين الزمالك والجزيرة.

وتستضيف صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر مباراة السوبر بين بطل الدوري وبطل الكأس.

وكان الزمالك قد حصد لقب الدوري بعد الفوز على الجزيرة، يبنما حصد الجزيرة لقب الكأس على حساب الأهلي.

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وتأتي مباراة السوبر مع بداية الموسم الجديد من كرة السلة وقبل أيام من انطلاق دوري المرتبط.

وتذاع مباراة السوبر على قناة صدى البلد 2 بشكل حصري.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة عن تكريم مدحت وردة أسطورة اللعبة على هامش مباراة السوبر.

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