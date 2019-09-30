كرة سلة - الزمالك أمام الجزيرة في كأس السوبر المصري

تقام في السادسة من مساء اليوم الاثنين مباراة كأس السوبر المصري بين الزمالك والجزيرة.

وتستضيف صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر مباراة السوبر بين بطل الدوري وبطل الكأس.

وكان الزمالك قد حصد لقب الدوري بعد الفوز على الجزيرة، يبنما حصد الجزيرة لقب الكأس على حساب الأهلي.

وتأتي مباراة السوبر مع بداية الموسم الجديد من كرة السلة وقبل أيام من انطلاق دوري المرتبط.

وتذاع مباراة السوبر على قناة صدى البلد 2 بشكل حصري.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة عن تكريم مدحت وردة أسطورة اللعبة على هامش مباراة السوبر.

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