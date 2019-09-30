اتحاد الكرة بعد بيان الكاف: نثق في سلامة موقف الزمالك

شدد أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة على صحة وسلامة موقف الزمالك في أزمة لقاء جينيراسيون فوت السنغالي.

وأصدر الاتحاد الإفريقي بيانا رسميا حول لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، أشار من خلاله إلى "دراسة الموقف بالكامل، على أن يصدر المزيد من المعلومات قريبا". (طالع التفاصيل)

وقال المتحدث باسم اتحاد الكرة: "نحن نثق في سلامة موقف الزمالك. لم نخرج نهائيا عن التعليمات المتفق عليها".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أم بي سي مصر "ملتزمون بما أقره الاتحاد الإفريقي بخصوص إقامة المباريات الإفريقية بحضور جماهيري وبسبب ظروف قاهرية كان لابد من نقل المباراة لملعب برج العرب".

وتابع "ومن هنا نُقلت كل المباريات الجماهيرية في إفريقيا لملعب برج العرب مثل لقاء الأهلي وكذلك المصري".

وأكمل حديثه قائلا: "الاتحاد الإفريقي أصدر خطابا بتأجيل المباراة ونقلها لملعب برج العرب وبالتالي موقف الزمالك يعد سليما تماما".

وأشار "نستعد للرد على خطاب الكاف صباح يوم الاثنين لإيضاح سبب إقامة بعض مباريات الدوري المصري في القاهرة خلال الأيام الماضية".

وفسر "مباريات الدوري كان طرفها أندية غير جماهيرية ولذلك كانت تقام دون حضور جماهيري، عكس مباراة الزمالك في إفريقيا".

وأتم "موقف الزمالك سليم ولا مشكلة على الإطلاق وسنوضح كل ذلك في خطاب للرد على الكاف".











































































ماذا حدث؟

أنهى صالح قدري مراقب مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت المواجهة، معلنا فوز الزمالك اعتباريًا بنتيجة 3-0، حسبما أعلن الزمالك عبر موقعه الرسمي.

الزمالك كان مقررا أن يستضيف جينيراسيون فوت السنغالي على استاد برج العرب اليوم الأحد في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، لكن الفريق الضيف لم يظهر، ليعتبره المراقب المالي منسحبا. (طالع التفاصيل)

الأزمة انفجرت عندما نُقلت المباراة من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب، وتغيير موعدها من السبت 28 سبتمبر إلى 29 سبتمبر، قرار اعتمده الاتحاد الإفريقي بخطاب رسمي أبرزته إدارة الزمالك، ولم توافق عليه بعثة جينيراسيون فوت.

البعثة السنغالية تمسكت بلعب المباراة مساء السبت 28 سبتمبر في القاهرة، بل توجهت إلى بتروسبورت للتدرب ليلة المباراة دون أن يُسمَح لهم بذلك، إذ لم يحجز الزمالك الملعب.

في اليوم التالي –مساء السبت- توجهت البعثة مجددا إلى بتروسبورت للعب المباراة، وبالطبع عادوا إلى فندق الإقامة دون أن يتحقق ذلك.

صباح اليوم الأحد، غاب ممثل جينيراسيون فوت عن الاجتماع الفني قبل المباراة، وحضر المراقب وممثل الزمالك فقط.

في المساء، واصل جينيراسيون فوت الغياب، واكتفى لاعبو الزمالك بالتسخين والتقاط الصور التذكارية قبل المباراة التي لن تقام.

وبعد إلغاء المباراة رسميا، بدأ لاعبو الزمالك في التدرب بشكل طبيعي، استعدادا لمباراة مصر للمقاصة يوم 3 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب.

اقرأ أيضا:

بالفيديو – ركلة جزاء وطرد واعتراضات بالجملة على إبراهيم نور الدين.. النجم لمجموعات إفريقيا

الأهلي يغرّم صالح جمعة لتغيبه عن تدريب المستبعدين

صحفي بي بي سي: تحرك داخل لجان كاف لحل أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت

إيهاب جلال: سعادتي ليست بسبب الفوز فقط بل بتواجد الجماهير

بالفيديو في إفريقيا – مازيمبي ينجو بصعوبة.. واتحاد العاصمة يتخطى جور ماهيا لدور المجموعات