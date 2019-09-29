بالفيديو – ركلة جزاء وطرد واعتراضات بالجملة على إبراهيم نور الدين.. النجم لمجموعات إفريقيا

نجح فريق النجم الساحلي في خطف بطاقة الوصول لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا بصعوبة أمام أشانتي كوتوكو الغاني.

النجم الساحلي خسر بهدفين مقابل لا شيء أمام أشانتي كوتوكو في غانا، إلا أنه قلب موازين الأمور في لقاء الإياب وانتصر بثلاثية مقابل لا شيء.

لقاء مثير للغاية كان بإدارة الحكم المصري إبراهيم نور الدين الذي احتسب ركلة جزاء أولى للنجم الساحلي في الدقيقة 23 بداعي لمسة يد على لاعب أشانتي.

واعترض لاعبو أشانتي كوتوكو بشدة على إبراهيم نور الدين بسبب ركلة الجزاء التي حولها مرتضى بن وناس في النهاية داخل الشباك.

وسجل كريم العريبي لاعب النجم الساحلي الهدف الثاني لفريقه من ضربة رأس في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 80 أخرج إبراهيم نور الدين بطاقة حمراء مباشرة لصدام بن عزيز مدافع النجم الساحلي بداعي عرقلة لاعب أشانتي المُنفرد بالمرمى، في لقطة شهدت اعتراضات أيضا.

ونجح كريم العريبي مجددا في هز شباك أشانتي كوتوكو من رأسية جديدة في الدقيقة 85 ليخطف الانتصار المثير للنجم الساحلي ويتأهل لمجموعات إفريقيا.

ومع صافرة الحكم، اعترض لاعبو أشانتي كوتوكو بقوة على إبراهيم نور الدين وسط إجراءات أمنية حول الحكم المصري.

إبراهيم نور الدين في حماية الأمن بعد المباراة وسط اعتراض لاعبي أشانتي كوتوكو بسبب ركلة جزاء احتسبها للنجم الساحلي pic.twitter.com/pXCL4HDr4p — FilGoal (@FilGoal) September 29, 2019

وينتظرنا دور مجموعات مثير للغاية واستثنائي سنتعرف عليه الشهر المقبل. (طالع التفاصيل)

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