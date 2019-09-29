صحفي بي بي سي: تحرك داخل لجان كاف لحل أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت

الأحد، 29 سبتمبر 2019 - 16:07

كتب : FilGoal

الزمالك - الاتحاد

كشف صحفي بي بي سي وورلد فوتبول، النيجيري أوساسو أوبايوانا، عن تحرك عاجل داخل لجان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لحل أزمة لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وقال أوساسو عبر تويتر إن رئيس لجنة المسابقات سامسون أدامو خاطب لجنة الأندية لمعرفة الموقف النهائي للمباراة.

وطلب أدامو من لجنة الأندية اتخاذ قرار عاجل حيال الأزمة، حتى تستطيع لجنة المسابقات "للتحرك بأسرع وقت ممكن".

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ووصف خطاب أدامو تغيير مكان المباراة بـ"الظرف القهري" على الزمالك.

وفي وقت سابق، انعقد الاجتماع الفني لمواجهة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي يوم الأحد دون حضور مندوبي الضيوف الذين يرفضون خوض المباراة على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

حسبما علم FilGoal.com فإن أحمد زاهر المدير الإداري للزمالك حضر الاجتماع، في حضور مراقب المباراة التشادي قدري صالح كاني، وطاقم التحكيم المالي بقيادة المالي مامادو كيتا.

وتم تسجيل غياب مندوبي الفريق السنغالي في محضر الاجتماع الرسمي، والاتفاق على ذهاب الزمالك لملعب برج العرب في موعد المباراة المحدد في الثامنة من مساء الأحد.

وسينتظر الزمالك حضور فريق جينيراسيون فوت، والمرجح ألا يحدث في ظل رفض الفريق السنغالي خوض المباراة واستعداده للسفر إلى بلده.

وصرح مادي توري رئيس جينيراسيون فوت لقناة GFTV يوم السبت "السبب الأمني ​​الذي قدمه النادي المصري لدعم طلبه أمر وهمي. القرار الآن متروك للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. سنترك القاهرة يوم الأحد في الساعة السادسة مساء".

ماذا تقول اللائحة؟

تشير المادة 16 من البند السادس للائحة دوري أبطال إفريقيا، إنه في حال عدم حضور فريق للمباراة لأي سبب إلا في حالات الضرورة القصوى المقبولة من اللجنة المنظمة، يتم احتساب الفريق الغائب خاسرا ويخرج من المسابقة.

ووصلت بعثة الفريق السنغالي في وقت سابق لملعب بتروسبورت لتأكيد تمسكهم بمواجهة الزمالك في الموعد المحدد سابقا.

الزمالك أعلن قرار الاتحاد الإفريقي بتغيير موعد لقاء جينيراسيون ليقام يوم الأحد على برج العرب، بدلا من يوم السبت على ملعب بتروسبورت لدواع أمنية.

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وخسر الزمالك ذهابا بهدفين مقابل هدف في السنغال ويكفيه الانتصار بهدف مقابل لا شيء للوصول لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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