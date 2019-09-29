بالفيديو في إفريقيا – مازيمبي ينجو بصعوبة.. واتحاد العاصمة يتخطى جور ماهيا لدور المجموعات

الأحد، 29 سبتمبر 2019 - 18:17

كتب : FilGoal

مازيمبي

نجا مازيمبي من فخ الإقصاء المبكر عن دوري أبطال إفريقيا بعبور فريق فوسا الملغشي، فيما تخطى اتحاد العاصمة فريق جور ماهيا الكيني بسهولة.

وفاز مازيمبي على فوسا الملغشي بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

شيكو أوشيندي تقدم لمازيمبي في الدقيقة العاشرة، لكن فوسا جونيورز تعادل في الدقيقة الـ44 عن طريق ساناترا أندريامونجي. النتيجة التي تؤهل الفريق الملغشي.

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في شوط المباراة الثاني، أضاف أوشيندي هدفا ثانيا في الدقيقة الـ56، قبل أن يضيف فابريس هدفا ثالثا من ركلة جزاء في الدقيقة الـ62، لينتهي اللقاء بفوز مازيمبي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبذلك يكون فاز مازيمبي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين أيضا بعدما انتهت مباراة الذهاب أيضا بالتعادل السلبي.

اتحاد العاصمة وجور ماهيا

وفي كينيا، فاز اتحاد العاصمة على جور ماهيا بهدفين مقابل لا شيء، ليتأهل أيضا لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

أيمن مهيوس سجل هدفي اتحاد العاصمة في الدقيقتين الرابعة والـ16، ليفوز بستة أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين.

فيتا كلوب وكارا

وأخيرا، تأهل فيتا كلوب لدور المجموعات بفوز صعب على كارا التوجولي بهدف وحيد، حسم به نتيجة المباراتين وتأهل للدور التالي.

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