إيهاب جلال: سعادتي ليست بسبب الفوز فقط بل بتواجد الجماهير

تحدث إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري عقب عبور فريقه لعقبة ماليندي في كأس الكونفدرالية.

المصري كرر انتصاره على ماليندي بثلاثية مقابل هدف في إياب دور الـ 32 الأول من كأس الكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

وقال إيهاب جلال: "سعادتي ليست فقط بسبب الفوز والتأهل بل بالتواجد المميز لجماهير المصري العظيمة التي زحفت خلفنا".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي للنادي "تواجد الجماهير بهذا الشكل المميز يعطينا دفعة كبيرة للعطاء داخل الملعب لتحقيق ما يُرضي تلك الجماهير العظيمة".

وتابع "راضي تماما عن النتيجة والأداء أمام ماليندي. المباراة كانت فرصة للدفع بعدد كبير من اللاعبين ممن لم يشاركوا بصفة أساسية في الفترة الأخيرة".

وأكمل حديثه قائلا: "فضلت إراحة عدد من اللاعبين مثل سعيدو سينبوري وفريد شوقي ومحمود وادي نظرا لضيق الوقت قبل مواجهة الإسماعيلي".

وأشار "ثقتي في تصاعد في أداء اللاعبين بمرور الوقت وذلك بعد انسجامهم مع بعضهم البعض، وكذلك انصهار اللاعبين الجدد مع القدماء".

ويتعرف المصري على منافسه التالي حين تجري قرعة الملحق في 9 أكتوبر المقبل، وسيواجه النادي البورسعيدي فريقا ودع دوري أبطال إفريقيا من دور الـ32.

ويستعد المصري لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء في الجولة الثانية من الدوري المصري.

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