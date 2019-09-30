لا يُشغل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك باله في التفكير في بيان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن لقاء جينيراسيون فوت السنغالي.

وأصدر الاتحاد الإفريقي بيانا رسميا حول لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، أشار من خلاله إلى "دراسة الموقف بالكامل، على أن يصدر المزيد من المعلومات قريبا". (طالع التفاصيل)

وقال رئيس الزمالك: "بيان الكاف؟ لا يشغلني على الإطلاق".

وأضاف مازحا في تصريحاته مع قناة الحدث اليوم "حدثوني عن الفرص الضائعة التي أهدرناها أمام جينيراسيون اليوم".

وتابع "بيان الكاف لا يشغلني لأن الزمالك ليس طرفا في الأزمة".

وأوضح "الزمالك أراد لعب المباراة في القاهرة بل وكان يُقبل الأيادي لفعل ذلك، ولكن في النهاية تم إخطارنا بإقامة المباراة على ملعب برج العرب".

وأكمل حديثه قائلا: "وافقنا على اللعب في برج العرب لأننا نحترم اللوائح. الاتحاد الإفريقي خاطبني بموعد ومكان إقامة المباراة واحترمنا ذلك وذهبنا في الموعد المحدد".

وشدد "لسنا طرفا في الأزمة. نحن من ظُلمنا من الأساس وما حدث في ملعب برج العرب يُعد إهانة للاتحاد الإفريقي الذي أرسل طاقم الحكام لملعب المباراة".











































































ماذا حدث؟

أنهى صالح قدري مراقب مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت المواجهة، معلنا فوز الزمالك اعتباريًا بنتيجة 3-0، حسبما أعلن الزمالك عبر موقعه الرسمي.

الزمالك كان مقررا أن يستضيف جينيراسيون فوت السنغالي على استاد برج العرب اليوم الأحد في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، لكن الفريق الضيف لم يظهر، ليعتبره المراقب المالي منسحبا. (طالع التفاصيل)

الأزمة انفجرت عندما نُقلت المباراة من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب، وتغيير موعدها من السبت 28 سبتمبر إلى 29 سبتمبر، قرار اعتمده الاتحاد الإفريقي بخطاب رسمي أبرزته إدارة الزمالك، ولم توافق عليه بعثة جينيراسيون فوت.

البعثة السنغالية تمسكت بلعب المباراة مساء السبت 28 سبتمبر في القاهرة، بل توجهت إلى بتروسبورت للتدرب ليلة المباراة دون أن يُسمَح لهم بذلك، إذ لم يحجز الزمالك الملعب.

في اليوم التالي –مساء السبت- توجهت البعثة مجددا إلى بتروسبورت للعب المباراة، وبالطبع عادوا إلى فندق الإقامة دون أن يتحقق ذلك.

صباح اليوم الأحد، غاب ممثل جينيراسيون فوت عن الاجتماع الفني قبل المباراة، وحضر المراقب وممثل الزمالك فقط.

في المساء، واصل جينيراسيون فوت الغياب، واكتفى لاعبو الزمالك بالتسخين والتقاط الصور التذكارية قبل المباراة التي لن تقام.

وبعد إلغاء المباراة رسميا، بدأ لاعبو الزمالك في التدرب بشكل طبيعي، استعدادا لمباراة مصر للمقاصة يوم 3 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب.

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