عودة رائعة من الجزائر.. بيراميدز يواصل مغامرته في الكونفدرالية

نجح فريق بيراميدز في الانتصار خارج ملعبه في الجزائر أمام شباب بلوزداد ليتأهل لدور الـ 32 الثاني من كأس الكونفدرالية.

وانتصر بيراميدز بهدف مقابل لا شيء، ليعوض تعادله ذهابا على ملعبه بهدف لكل فريق ويواصل المغامرة في كأس الكونفدرالية.

هدف بيراميدز الوحيد جاء في الدقيقة 56 عن طريق البديل جون أنتوي.

أنتوي جلس على مقاعد البدلاء أولا ليترك مركزه الأساسي لمحمد فاروق الذي شارك بجانب عبد الله السعيد وإسلام عيسى.

🔴 تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة شباب بلوزداد في الدور التمهيدي من كأس الكونفدرالية pic.twitter.com/l2oX0Zk75i — FilGoal (@FilGoal) September 29, 2019

وبمجرد مشاركة أنتوي في الدقيقة 50 نجح في هز شباك الفريق الجزائري من تسديدة صاروخية هزت الشباك.

وصمد بيراميدز أمام وابل من الفرص من جانب الفريق الجزائري، إلى جانب اعتراضات بالجملة على الحكم.

وفي النهاية لم تهتز شباك أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز ليتأهل الأخير للدور التالي رفقة المصري.

وينتظر بيراميدز التعرف على منافسه التالي حين تجري قرعة الملحق في 9 أكتوبر المقبل، وسيواجه فريقا ودع دوري أبطال إفريقيا من دور الـ32.















































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