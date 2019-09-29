عودة رائعة من الجزائر.. بيراميدز يواصل مغامرته في الكونفدرالية

الأحد، 29 سبتمبر 2019 - 20:58

كتب : FilGoal

بيراميدز - جون أنتوي

نجح فريق بيراميدز في الانتصار خارج ملعبه في الجزائر أمام شباب بلوزداد ليتأهل لدور الـ 32 الثاني من كأس الكونفدرالية.

وانتصر بيراميدز بهدف مقابل لا شيء، ليعوض تعادله ذهابا على ملعبه بهدف لكل فريق ويواصل المغامرة في كأس الكونفدرالية.

هدف بيراميدز الوحيد جاء في الدقيقة 56 عن طريق البديل جون أنتوي.

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أنتوي جلس على مقاعد البدلاء أولا ليترك مركزه الأساسي لمحمد فاروق الذي شارك بجانب عبد الله السعيد وإسلام عيسى.

وبمجرد مشاركة أنتوي في الدقيقة 50 نجح في هز شباك الفريق الجزائري من تسديدة صاروخية هزت الشباك.

وصمد بيراميدز أمام وابل من الفرص من جانب الفريق الجزائري، إلى جانب اعتراضات بالجملة على الحكم.

وفي النهاية لم تهتز شباك أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز ليتأهل الأخير للدور التالي رفقة المصري.

وينتظر بيراميدز التعرف على منافسه التالي حين تجري قرعة الملحق في 9 أكتوبر المقبل، وسيواجه فريقا ودع دوري أبطال إفريقيا من دور الـ32.

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