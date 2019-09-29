بالتصنيف.. لماذا تنتظر إفريقيا نسخة غير مسبوقة من دوري الأبطال

إفريقيا في انتظار نسخة غير مسبوقة من دوري الأبطال. والسبب؟ وجود عدد كبير للغاية من الأبطال السابقين للبطولة في دور المجموعات.

حتى الآن، تأهل الأهلي، الترجي التونسي، الرجاء المغربي، صن داونز الجنوب إفريقي، وكلهم أبطال سابقين لدوري أبطال إفريقيا.

تأهل معهم يوم السبت كل من زيسكو يونايتد الزامبي، وبلاتينوم الزيمبابوي، وبترو أتليتكو الأنجولي.

القريبون من التأهل

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شبيبة القبائل الجزائري وضع قدما في دور المجموعات بالفوز ذهابا على أرضه 2-0 على هورويا الغيني، فيما تعادل فيتا كلوب الكونغولي مع كارا التوجولي 0-0 خارج ملعبه، وتعادل إنيمبا النيجيري مع الهلال السوداني 0-0 على ميدانه.

اتحاد العاصمة الجزائري قهر جور ماهيا الكيني 4-1 في الجزائر، فيما فاز أشانتي كوتوكو الغاني على النجم الساحلي التونسي 2-0 في معقل الأشانتي.

الوداد المغربي تغلب على نواديبو الموريتاني 2-0 في مقديشيو، في حين فاز بريمييرو دو أجوستو الأنجولي خارج ميدانه على جرين إيجلز الزامبي 2-1، وتعادل مازيمبي الكونغولي مع فوسا جونيورز في مدغشقر 0-0.

إذا تأهلت الأندية المكتوبة بالخط الأثقل سيضم دور المجموعات 12 بطلا سابقا.

ولكن في ظل اقتراب الهلال من التأهل على حساب إنيمبا، من المنتظر أن يضم دور المجموعات 11 بطلا.

هل حدث ذلك الأمر من قبل؟

في الـ3 نسخ السابقة والتي شهدت تطبيق دور المجموعات من دور الـ16، كان أكبر عدد من الأبطال السابقين في دور الـ16 9 أبطال سابقين فقط.

في 2017، ضم دور الـ16 النجم الساحلي التونسي واتحاد العاصمة الجزائري والزمالك والترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي والأهلي وفيتا كلوب الكونغولي.

في 2018، شارك الأهلي والترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي ووفاق سطيف الجزائري واتحاد العاصمة والوداد وصن داونز والنجم الساحلي.

في النسخة الماضية، شهدت حضور الوداد وصن داونز وأسيك ميموزا الإيفواري والترجي وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي ومازيمبي والإسماعيلي وفيتا كلوب الكونغولي والأهلي.

تصنيف النسخة غير المسبوقة (باعتبار تأهل الأندية الأقرب)

باعتبار تأهل الأندية الأقرب، تصبح مستويات قرعة دور المجموعات كالتالي..

المستوى الأول: الترجي، مازيمبي، الوداد، الأهلي

المستوى الثاني: صن داونز، الزمالك، اتحاد العاصمة، الرجاء

المستوى الثالث: زيسكو، فيتا كلوب، الهلال، أجوستو

المستوى الرابع: كوتوكو، بلاتينوم، بترو أتليتكو، شبيبة القبائل

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هذا يعني، احتمالية وقوع الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة إلا إذا فشل مازيمبي والوداد في التأهل لدور المجموعات، وبالتالي صعود صن داونز والزمالك للمستوى الأول.

وتقام قرعة دور المجموعات يوم 9 أكتوبر المقبل.

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