البدري: مشاركة صلاح في مباراة شيفيلد طمأنتنا

الأحد، 29 سبتمبر 2019 - 11:09

كتب : عاطف شادي

ليفربول - صلاح

أبدى حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر ارتياحه عقب مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول في مباراة فريقه أمام شيفيلد يونايتد.

وقال البدري في تصريحات صحفية: "مشاركة صلاح وخوضه للمباراة بالكامل طمأنتني على حالته قبل بداية معسكر المنتخب".

وكان الجهاز الفني قد وردت إليه معلومات في وقت سابق حول معاناة صلاح من الإجهاد، حسبما أوضح البدري.

ويبدأ المنتخب معسكره يوم 7 أكتوبر الجاري، استعدادا لمواجهة بوتسوانا وديا يوم 14 من الشهر نفسه.

واستدعى البدري 5 محترفين يتقدمهم صلاح، مع أحمد حجازي ومحمد النني ومحمود حسن "تريزيجيه" وأحمد حسن "كوكا".

في وقت سابق، علم FilGoal.com إن جهاز منتخب مصر يراقب باهتمام مجموعة من اللاعبين من الدوري لضمهم في معسكر أكتوبر لأول مرة.

ويعد الثلاثي عبد الله جمعة ظهير أيسر نادي الزمالك، ورجب بكار ظهير أيمن بيراميدز، ومحمد مجدي "أشفة" صانع ألعاب الأهلي، هو الأقرب للانضمام إلى معسكر منتخب مصر المقبل كأبرز الأسماء التي يراقبها الجهاز الفني حاليا. (طالع التفاصيل)

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