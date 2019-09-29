تعرف على تقييم صلاح أمام شيفيلد من الصحف الإنجليزية

سيحاول نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول نسيان مباراة شيفيلد يونايتد التي لم يكن فيها في مستواه، فكيف كان تقييمه من قبل الصحف الإنجليزية.

محمد صلاح النادي : ليفربول

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد مرور 7 جولات بالعلامة الكاملة وعقب الفوز على شيفيلد بملعبه بهدف، متفوقا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بفارق 5 نقاط.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام شيفيلد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5.6 درجة من عشرة، كأقل لاعبي الريدز.

أما أفضل لاعبي ليفربول في المباراة فكان فيرجيل فان دايك الذي حصل على متوسط تقييم 8.1 درجة من عشرة.

وتوقف رصيد صلاح من الأهداف عند 4 أهداف في 7 جولات.



























ويلعب ليفربول ضد سالزبورج يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، ثم ليستر سيتي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

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