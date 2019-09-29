رئيس الزمالك: جينيراسيون رفضوا اللعب وطلبوا الذهاب للمتحف.. حصلوا على رشوة

الأحد، 29 سبتمبر 2019 - 00:39

كتب : FilGoal

جينيراسيون فوت السنغالي

"لن يذهبوا لبرج العرب وطلبوا الذهاب للمتحف المصري".. هكذا أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عدم إقامة لقاء الفارس الأبيض أمام جينيراسيون فوت السنغالي.

وقال رئيس الزمالك: "جينيراسيون فوت رفضوا نهائيا الذهاب لبرج العرب ولن يشاركوا في المباراة".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الحدث اليوم "رئيس نادي جينيراسيون يستعد الآن للسفر إلى السنغال، والفريق ككل سيغادر مصر يوم الأحد إلى السنغال".

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وتابع "الفريق السنغالي طلب أمرا غريبا للغاية وهو الذهاب للمتحف المصري يوم الأحد وليس لملعب برج العرب. يريدون استخدام الحافلة التي أرسلناها لهم للذهاب للمتحف وليس للملعب".

وزعم "أحد الأشخاص يُخطط لهم. يريدون الذهاب للمتحف لإثبات عدم وجود أي أزمات للأجانب في القاهرة ومن هنا فلا ضرورة أمنية لنقل المباراة لبرج العرب. رئيس نادي جينيراسيون حصل على رشوة لعدم خوض المباراة".

وأكمل حديثه قائلا: "الزمالك ليس طرفا في الأزمة. الاتحاد الإفريقي هو من أخطرنا بموعد المباراة وسنتجه بشكل طبيعي لملعب برج العرب في توقيت اللقاء وبعدها سيُنهي الحكم اللقاء بإعلان الزمالك فائزا وبوصوله لدور المجموعات".

وأشار "بعثة الزمالك عانت كثيرا في السنغال ولم تجد أي استقبال على عكس ما فعلناه لجينيراسيون".

وأتم "لنجعل حديثنا الآن عن لقاء مصر للمقاصة المقبل وليس لقاء جينيراسيون. الأمر انتهى ولا يريدون اللعب فلا مشكلة لدينا".

وكشف وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن فشل كل المحاولات لإقناع فريق جينيراسيون فوت السنغالي بمواجهة الزمالك على ملعب برج العرب.

وقال وليد العطار: "كل المحاولات فشلت مع فريق جينيراسيون فوت".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "جينيراسيون متمسكون تماما بموقفهم ورفضوا كل المقترحات والأمر انتهى الآن". (طالع التفاصيل)

الزمالك أعلن قرار الاتحاد الإفريقي بتغيير موعد لقاء جينيراسيون ليقام يوم الأحد على برج العرب، بدلا من يوم السبت على ملعب بتروسبورت لدواع أمنية.

فماذا تقول لوائح الاتحاد الإفريقي حول الأزمة؟ تعرف على التفاصيل من هنا

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