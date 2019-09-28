الأزمة لم تنته بعد. مسؤولو جينيراسيون فوت يرفضون السفر إلى الإسكندرية، وينوون التوجه إلى ملعب بتروسبورت في موعد اللقاء المتفق عليه مسبقا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي الزمالك أرسل حافلة لتقل فريق جينيراسيون فوت إلى ملعب برج العرب، حيث المكان المقرر للقاء.

وعلى الجهة الأخرى، مازال فريق جينيراسيون فوت يرفض السفر إلى الإسكندرية، ويمتسك بحق خوض اللقاء على ملعب بتروسبورت مساء اليوم.

الفريق السنغالي ينوي التحرك من الفندق محل إقامتهم في الساعة الخامسة والنصف مساء، إلى ملعب بتروسبورت، حيث كان مقررا أن يقام اللقاء.

ومازالت محاولات الزمالك جارية حتى الآن لإقناع مسؤولي جينيراسيون بالسفر إلى الإسكندرية من أجل خوض اللقاء.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أخطر الزمالك بالموافقة على نقل المباراة من ملعب بتروسبورت إلى استاد برج العرب.

وجاء تعديل موعد ومكان إقامة المباراة بسبب "ظروف أمنية" وفقا لخطاب الكاف الذي نشره أمير مرتضى على حسابه الشخصي على (تويتر).

واشترط الاتحاد الإفريقي على الزمالك تحمل تكاليف مصاريف إقامة الفريق السنغالي في الإسكندرية، وهو ما حدث بالفعل.

وحجز الزمالك فندق لجميع أفراد بعثة النادي السنغالي في برج العرب، وفقا لـ أمير مرتضى.

ووصلت بعثة جينيراسيون في وقت سابق إلى ملعب بتروسبورت لخوض تدريباتهم في نفس موعد إقامة المباراة، ولكن مسؤولي الملعب اعتذروا لهم عن عدم استقبال تدريباتهم لعدم إخطارهم بذلك، حسبما علم FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

وخسر الزمالك ذهابا بهدفين مقابل هدف في السنغال ويكفيه الانتصار بهدف مقابل لا شيء للوصول لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في المباراة من هنا

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