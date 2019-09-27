رسميا – تأجيل لقاء نادي مصر وأسوان لـ"دواع أمنية"

تقرر تأجيل لقاء ناديي مصر وأسوان، ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تأجيل اللقاء ليقام مساء غد السبت بدلا من اليوم الجمعة، وذلك لدواع أمنية حسب البيان.

ويقام اللقاء مساء غد السبت في الخامسة والنصف مساء، على استاد الكلية الحربية.

ناديا مصر وأسوان صعدا للدوري الممتاز هذا الموسم. وخسر نادي مصر في الجولة الأولى أمام الإنتاج الحربي برباعية، فيما خسر أسوان أمام مصر للمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبالوضع الحالي، ستكون مباراتي مصر وأسوان، والمقاولون العرب مع سموحة في نفس التوقيت مساء غد السبت، إلا إذا أعلن اتحاد الكرة تعديل موعد أحد المباراتين في وقت لاحق.

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